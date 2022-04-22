Чем полезно подсолнечное масло?



Подсолнечное масло - одна из основ нашей кухни. Редко у какой хозяйки не найдется его - рафинированного ли, нерафинированного ли. Более того, подсолнечное масло используется не только при готовке блюд, но и входит в состав многих масок для лица и волос. Чем же оно так полезно?

Подсолнечное масло - польза изнутри

Подсолнечное масло пользу приносит немалую. Почему? Оно обладает высокими вкусовыми качествами и превосходит другие растительные масла по питательности и усвояемости. В состав подсолнечного масла входят ценные для организма питательные вещества, а также витамины групп А, D, Е и F. Преимущество растительных масел над животными в том, что ненасыщенные жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6), содержащиеся в растительном масле, помогают работе мозга, участвуют в качестве обязательного компонента в образовании клеточных мембран и оболочек нервных волокон. Они обладают свойством выводить холестерин, оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, и именно они - лучшие союзники в борьбе с атеросклерозом, наиболее частой причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения.

Польза подсолнечного масла заключается и в большой диетической ценности данного продукта питания. Употребляя подсолнечное масло, можно быть полностью уверенным, что благодаря уникальному составу полезных веществ, составляющих этот продукт, растительные жиры не будут скапливаться в организме человека, наоборот оно помогает значительно регулировать жировой баланс организма человека.

Стоит иметь в виду, что злоупотреблять маслом не рекомендуется. Так, лучше всего обойтись объемом в 3 ст.л.(20 г) масла, превышение этой нормы отрицательно скажется на нашем здоровье. А вот регулярное и дозированное употребление подсолнечного масла в пищу способствует процессу кровоочищения. Употребляют это натуральное и полезное масло для питания совсем маленьких детей, начиная с семимесячного возраста, добавляя в разнообразные овощные пюре.

Какое подсолнечное масло полезней?

Существует два вида подсолнечного масла: рафинированное и нерафинированное. Нерафинированное масло полезнее и усваивается лучше. Однако не рекомендуется жарить на нерафинированном масле, так как при высокой температуре в нем образуются токсичные соединения. Когда мы обжариваем, в результате термической обработки, вещества, которые имеются в масле, становятся опасными - канцерогенными. Даже превращаются в олифу! При рафинации происходит удаление красящих веществ, осадка, слизи, содержащихся в масле. При заключительном процессе - дезодорации - удаляется запах и остатки вышеназванных веществ. В результате получается прозрачное масло без запаха, пригодное для жарки. Так что, чтобы довести салат до ума, лучше воспользоваться нерафинированным маслом, а чтобы обжарить картошку - рафинированным.

Польза подсолнечника для красота

Народные маски из подсолнечного масла применяют, чтобы избавиться от сухости кожи. Особенно рекомендуют делать домашние маски из подсолнечного масла зимой.

Мало кто знает, что в подсолнечном масле содержится в двенадцать раз больше витамина Е, чем в оливковом. А он восстанавливает нормальное кровообращение в коже головы, питает луковицы волос, защищает локоны от вредных ультрафиолетовых лучей, оздоравливает и укрепляет волосы. Так что подсолнечное масло обладает регенерирующими и увлажняющими свойствами и прекрасно подходит для лечения волос в домашних условиях.

Woman.ru