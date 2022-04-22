Аллергия на кошек: как ужиться с любимой Муркой, если на нее даже смотреть больно?



Так называемая аллергия на кошек встречается крайне часто. Хорошо, если вы знали об этой напасти заранее и никогда не просили на день рождения пушистого котенка. Но что делать тем, кто уже поселил в своем доме мяукающее создание и вдруг обнаружил у себя явные признаки аллергии?

Строго говоря, никакой аллергии на кошек не существует. Точнее, их шерсть, которую принято винить во всех самых неприятных аллергических симптомах, тут совершенно не при чем. Аллергическую реакцию у человека вызывает собственно не шерсть животного, а его слюна и, пардон, моча. А также - мельчайшие частички кожи. И в слюне, и в моче, и в коже присутствует особый вид протеина - вот он-то и является аллергенным виновником всех бед.

Так что убеждение, будто голые кошки или кошки с суперкороткой плотной шерстью не опасны для аллергика, в корне ошибочно. Гипоаллергенных кошек нет - они все как одна "умываются" и ходят "в туалет", а значит они все по природе своей способны вызвать у человека болезненные симптомы.

К наиболее распространенным симптомам относятся:

Кашель и хрипы, затрудненное дыхание;

Кожная сыпь типа крапивницы;

Покраснение и раздражение глаз (так называемый аллергический конъюнктивит), слезотечение;

Покраснение кожи и зуд (особенно явно может проявляться при непосредственном контакте с животным);

Насморк, а нередко и заложенность носа без признаков насморка;

Чиханье.

Как лечиться изволите?

Проявление симптомов трудно предугадать заранее: они могут появиться как сразу же после контакта с питомцем, так и спустя несколько часов. Более того, человек может и в глаза-то само животное не видеть! Но даже одно его присутствие в помещении, где обитает животное, может спровоцировать возникновение аллергических реакций. Особенно чувствительны к кошкам астматики - большинству их них достаточно всего несколько секунд провести в кошачьей компании, чтобы почувствовать резкое обострение болезни.

Чаще всего лечение аллергических реакций на кошек сводится к стандартному набору мер (как и при любой другой аллергии собственно) - а именно, к приему антигистаминных препаратов, блокирующих действие аллергенов, и к устранению отека (если он наблюдается).

Woman.ru