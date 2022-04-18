Сологамия: зачем современные женщины вступают в брак сами с собой

В современном мире все сложнее найти свою любовь. Мир человека стал индивидуалистичным и более закрытым. Возможно поэтому появился один из новых трендов - бракосочетание с самим собой, или сологамия. Но как и зачем люди приходят к этому, рассказывает Умная.

Сологамия шагает по миру

Считается, что сологамия - явление миллениальное, и только в XXI веке распространилось в США и Западной Европе. Однако еще в 1993 году в Лос-Анджелесе женщина по имени Линда Бейкер вышла замуж сама за себя. Она надела белое платье, фату, заказала свадебный торт, да вот только жениха на мероприятии не было. Даже сегодня можно найти в сети фотографию этого события, хотя в то время интернет в США был совсем не развит. Затем в 2003 году американка Сара Шарп сыграла свадьбу сама с собой и даже написала об этом книгу "Платье, обручальное кольцо и брачные клятвы самой себе". В Европе первой женщиной, устроившей сологамию, считается голландка Дженнифер Хус. Тоже в 2003-м, в год своего 30-летия, она решила, что "готова взять в свои руки собственную жизнь" и прошла обряд бракосочетания с собой. Далее таких дам в американских и европейских городах становилось все больше и больше.

Теперь в сети можно найти фото со свадьбы 30-летней Чень Вэй-И из Тайваня. На ее сологамной свадьбе в арендованном банкетном зале присутствовало более 30 гостей. Японка Томое Савано - 39-летняя жительница Киото, состоятельная предпринимательница, заплатила 250 тысяч йен, что равняется примерно $2100, за организацию бракосочетания с самой собой и все шикарное действо запечатлела на видео. Следует отметить, что госпожа Савано обратилась уже в специализированное агентство, которое проводит именно соло-свадьбы. Например, в США с 2012 года этим профессионально занимается лайф-коуч и свадебный организатор Саша Кейджен, которая написала об этом книгу "Странно-одинокий". В 2014 она тоже вышла замуж сама за себя и заявила в прессе, что "...самое главное здесь - настоящая любовь к себе..."

В 2007 году мужчина, китаец Лиу Йе, женился на себе и выложил фотографии в национальную социальную сеть. И если покопаться в интернете, то можно увидеть, что он первый, но далеко не единственный представитель сильного пола, решившийся на подобный шаг. Вот только зачем?

"Вот вам всем"

Если посмотреть, что сами соло-брачующиеся говорят о своем решении, то, например, тайванка Чень Вэй-И заявила, что устала от давления общества и родственников по поводу до сих пор не случившегося замужества. Поэтому она устроила "им" такое "шоу". Японка Томое Савано как раз испытала сильный стресс, связанный с тем, как ее бизнес разрушил отношения с мужчиной, которые могли бы состояться, если бы она бросила предпринимательство. Но Савано во имя брака не захотела этого делать, осталась одна и таким образом решила развеяться.

38-летняя англичанка Софи Тэннер, которая тоже в 2015 году расписалась сама с собой в унитарианской церкви города Брайтон, заявила британской прессе, что "...Эта идея родилась у меня, когда я лежала в постели восстанавливаясь после гриппа и неудачной связи с парнем. Все празднуют начало отношений или женитьбу, но у общества нет способа отмечать избавление от чего-то ужасного или обретение личного счастья или довольства самим собой..." Поэтому Тэннер не только надела свадебное платье и обручальное кольцо, но и отправилась на "медовый месяц" на острова. И тоже все путешествие в виде фотосессии выложила в сеть. Лайф-коуч Саша Кейджен заявляет, что "...смысл сологамии в том, чтобы не находиться под давлением социума и освободиться от выдвигаемых им притязаний..." Однако психологи и социологи имеют на этот счет несколько иное мнение.

Нарциссизм и ненормальность

Например, американский психолог, социолог и писатель Тимоти Джордж, заявляет, что популярность сологамии напрямую связана с нарциссизмом современной культуры, который подстегивают социальные сети. В них человек чаще всего представляет себя таким, каковым он на самом деле не является, но хотел бы быть и доказывает, что это теперь так. Не случайно все эти люди выкладывают соло-свадебные фото и видео для общего обозрения, таким образом они громко говорят, что самодостаточны и в одиночестве будучи "как бы" замужем.

Похожей точки зрения придерживается отечественный клинический психолог, преподаватель психологии и семейный консультант, Евгения Россовская. Она говорит, что "...это кейс из серии "Не думайте про обезьяну с гранатой...". Как только человек решается на сологамную свадьбу, он визуализирует с помощью такого протестного акта значимость общественных притязаний на его личную жизнь. Ведь если соло-брачующийся счастлив в своем гордом одиночестве, то зачем ему нужна селфи-церемония с фатой, тортом и кортежем белых лимузинов? А если действительно необходима, то в психологии такой прием называется замещением - механизмом защиты от неприятных эмоций, в основе которого - перенос реакции с одного объекта на другой. А это и есть признание собственной "ненормальности".

"Побудь в моей шкуре"

Что испытывает самый обычный человек, если он осуществляет сологамную свадьбу, решила выяснить журналист, социолог и редактор одного популярного веб-сайта о международной политике и культуре, в котором публикуются новости и мнения авторитетных ученых, Полина Аронсон. Будучи замужней женщиной, матерью двоих детей, совсем не страдающей от недостатка внимания, поскольку много лет живет в семье, Полина прошла все ритуалы сологамии. Журналист говорит, что это был чисто антропологический интерес, и ей хотелось понять, что в действительности чувствуют такие люди. Для нее эта практика оказалась крайне неприятной. "...У меня было ощущение, что я падаю в какую-то яму, ощущение ужаса нарастающей самоизоляции..."

Полина полагает, что с точки зрения селф-терапии или "помоги себе сам", возможно, такая практика отчасти и работает. И все-таки одинокий ужин при свечах и написание писем с признанием в любви самой себе, больше похоже на самообман, чем на действенную установку на счастье. Пока сологамию не узаконила ни одна, даже самая прогрессивная страна. Но самое интересное, что в основе этих бутафорских свадеб лежит отсутствие альтернативы институту брака как таковому. И даже те люди, которые совсем в нем не нуждаются, вынуждены заимствовать его ритуальную символику с белыми платьями, обручальными кольцами и лимузинами. И хотя современный человек стремится к единоличной, закрытой частной жизни, он остается под властью биологического влияния необходимости пары, чтобы достойно прожить свою жизнь.

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