7 ошибок при приготовлении сырников

Разбираемся, какие неправильные действия могут испортить сырники.

Сырники должны быть нежными, круглыми, толстенькими. С легкой, но не слишком сильно зажаренной корочкой. Внутри - однородными, без крупинок, но насыщенно творожными. Столько много условий идеальности для одного, в сущности, не слишком сложного блюда, которое многие готовят на завтрак. Готовят, но часто сырники не получаются. Они разваливаются, не держат форму, растекаются по сковороде. Наконец, они просто могут быть невкусными, такое тоже бывает достаточно часто. Почему?

Старый творог

Вы купили творог, но его оказалось слишком много, он залежался в холодильнике и потерял привлекательный вид, аромат и, возможно, вкус. "Сделаю сырники!" - думает рачительная хозяйка. И в результате получает не слишком-то вкусные, крупинчатые сырники. Потому что творог для еды и творог для сырников - это не всегда одно и то же. Для творожного блюда нужен плотный сухой в меру жирный продукт.

А еще творог для сырников должен быть свежим. Если срок годности вашего творога еще не закончился, но есть его в сыром виде с вареньем уже не очень хочется, то можно протереть его через сито, добавить в тесто для пирога, сделать запеканку с большим количеством сухофруктов, пряностей, свежих фруктов. Если же срок годности подошел к концу, то продукт нужно выкинуть и не жалеть. А не "спасать", как часто делают.

Жидкий творог

Если вы купили жидковатый творог, то сырники из него получатся не очень вкусные. Потому что в них придется добавлять много муки или манной крупы, а это убивает нежный творожный вкус блюда.

Очень часто жидковатый творог попадается в пачках. Хотя и развесной творог может быть жидковатым и мокрым. Но если вы покупаете на развес, то продукт можно хотя бы попробовать. Для сырников нужен сухой и плотный творог, ведь вам еще в него яйцо добавлять.

Много муки

Если вы положили жидкий творог, добавили много яиц, положили в сырник мед - вы рискуете получить очень жидкое тесто. В него придется добавлять много муки или манной крупы. И то, и другое испортит вкус сырников. Самый нежный вкус получается там, где муки - минимальное количество. В идеале она используется только для панировки. Но так бывает нечасто, ведь не всегда получается купить лучший творог для сырников.

Много сахара

Если положить слишком много сахара, то можно получить слишком сладкое блюдо, ведь нужно учитывать, что вы еще будете подавать сырники с чем-нибудь сладким. Но дело не только во вкусе, слишком сладкие сырники могут сильно подгореть. Сахар карамелизируется, он создает корочку, но если его слишком много, то получится горелая корка. Поэтому на одно яйцо лучше всего класть одну столовую ложку сахара. Вкус можно отрегулировать при подаче, добавив фруктовый сироп или сгущенку.

Отсутствие соли

При приготовлении сладких блюд часто пренебрегают солью. И зря. Ведь при добавлении щепотки вкус получается более объемным и глубоким. Как ни странно, в небольших количествах соль усиливает сладкий вкус, но при этом сама не чувствуется.

Неразогретая сковорода

Тут может быть много причин: жидкий творог, мало склеивающего компонента, то есть яйца. Сырники могут разваливаться, потому что вы положили их на холодную сковороду с непрогретым маслом. Масло начало впитываться в творожную массу и разжижать ее. В результате сырники расплылись, прилипли к сковороде, развалились при переворачивании.

Возможен еще такой вариант: вы просто поспешили их перевернуть. Сырники нужно положить на горячую сковороду, чтобы их поверхность схватилась золотистой корочкой. Потом огонь надо уменьшить, чтобы начал запекаться творог под этой корочкой. И только потом, когда часть сырника уже надежно пропеклась, - переворачивать.

Слишком толстые сырники

Если вы сделали достаточно толстые сырники, то пропечь их на сковороде будет затруднительно. Часто сырники на сковороде только обжаривают, хорошо прогрев ее вместе с маслом. А потом сырники уже ставят в духовку, прогретую до 160-180 градусов, и доводят до готовности в течение 10-12 минут. В результате все блюдо готовится около 15 минут: по минуте на обжарку и еще 12 минут на доведение до ума.

Если с духовкой заморачиваться не хочется, то можно все же использовать только сковороду, но тогда лепить сырники не очень толстые, не более 1 сантиметра в высоту. И использовать такую технологию: обжарить сырник с одной стороны на хорошо прогретой сковороде на среднем огне, после чего огонь немного убавить и подержать еще пару минут на несильном жаре. Перевернуть, процедуру повторить: обжарка на среднем огне, доведение до готовности на огне поменьше. После того как у вас с обеих сторон на сырнике будет корочка, можно будет изделие пожарить еще на небольшом огне с двух сторон по паре минут. Так сырник хорошо прожарится.

Lady.mail.ru