14 апреля 2022
7 простых привычек, которые помогут решить 80% ваших проблем

Опросы

19:45

  • 107
7 простых привычек, которые помогут решить 80% ваших проблем
Не надо дарить уставшей женщине цветы

Отношения

18:28

  • 159
Не надо дарить уставшей женщине цветы
Женщина уходит только один раз

Отношения

17:42

  • 167
Женщина уходит только один раз

14 апреля 2022 19:45

7 простых привычек, которые помогут решить 80% ваших проблем

Маленькие решения закладывают основу для больших результатов.

Личность человека формируют его привычки. Мы не можем выполнять абсолютно все свои действия осознанно, поэтому для ряда действий наш разум использует подсознание. В итоге мы получаем возможность делать определенные вещи, не задумываясь над ними.

Итак, 7 простых привычек, которые помогут решить 80% ваших проблем:

1. Создайте свой утренний ритуал.

Создайте для себя утренний ритуал. Начните просыпаться раньше, это поможет вам подготовиться к грядущему дню.

Выделите время для физических упражнений и медитации. Чем чаще вы будете ими заниматься, тем лучше станет ваша жизнь.

2. Отдых от социальных сетей.

Следите за тем, сколько времени вы проводите с телефоном в руках. Лучше всего это делать, запустив на этом же телефоне таймер.

Попробуйте провести час без телефона или телевизора и посмотрите, какие ощущения это у вас вызовет.

3. Наличие принципиальных правил.

Это означает, что вы должны выполнять все задания, которые ставите перед собой сами. Моими принципиальными правилами являются следующие:

  • Утром: 20-минутная прогулка, 10-минутная медитация, контрастный душ или 10 минут за ведением дневника.
  • Вечером: не пользоваться гаджетами за час до сна, не принимать пищу за два часа до сна, растяжка.

4. Если на какое-то задание вам нужно пять минут времени или меньше, выполните его.

Если вы можете сейчас выполнить задание, которое займет у вас всего пять минут, не откладывайте его на потом. Следование этой простой привычке предотвратит развитие стресса и погружение вашей жизни в хаос.

5. Отдыхайте столько, сколько вам нужно.

Без отдыха вы не сможете наслаждаться своей жизнью или сделать ее лучше. Чтобы все было так, как вы того ожидаете, необходимо обеспечить своему телу и разуму достаточно времени на отдых и восстановление.

Отсутствие качественного отдыха делает вас раздражительными и снижает способность сосредоточиться на важных вещах.

6. Следуйте правилу 80/20.

Вкладывайте больше энергии и времени в выполнение тех заданий, которые оказывают большее влияние на вашу жизнь и максимизируют вашу продуктивность.

Помните, что всего 20% усилий приносят 80% результата.

7. Планируйте свой день с вечера.

Приготовьте с вечера все, что может понадобиться вам утром. Вещи и задания кажутся проще, если все заранее спланировано и находится под рукой. Это разгрузит ваш разум перед отходом ко сну, позволив спокойно уснуть, потому что вы уже составили список своих заданий на завтра в соответствии с вашими приоритетами.

Cluber.com.ua


Просмотров: 108

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

9 апреля 09:32

  • 464
Названы три сохраняющие здоровье бодрящие утренние привычки

Опросы

8 апреля 15:13

  • 639
Тайный код вашей судьбы – гороскоп. Расшифруем?

Опросы

8 апреля 10:38

  • 396
Нутрициолог рассказала, сколько можно пить чашек кофе в день