Переход на искусственное вскармливание: как все сделать правильно

Принимая решение о необходимости перехода на искусственное вскармливание, каждая мама задается вопросом, как это сделать правильно и будет ли молочная смесь отвечать всем потребностям детского организма. Несмотря на то, что при выборе детской молочной смеси и переходе на нее следует проконсультироваться с врачом-педиатром, знание основных правил и понимание основ состава детских молочных смесей вовсе не будет лишним. Вот несколько советов и разъяснений, которые помогут маме.

При выборе детской смеси важно учитывать особенности вашего малыша: возраст и массу тела, склонность к аллергическим реакциям, особенности пищеварения.

Современные детские смеси приближены по составу к грудному молоку, чтобы обеспечить малыша веществами, необходимыми для роста и развития в первый год жизни.

Грудное молоко, безусловно, представляет собой самую лучшую и полезную для малыша пищу, однако, если грудное вскармливание не возможно, для питания малыша используются адаптированные молочные смеси. Одним из ключевых компонентов смесей является молочный сахар, лактоза - это важный источник энергии. Две другие ключевые составляющие - белки и жиры. Как ни странно, белка в смеси содержится относительно немного, как и в грудном молоке, чтобы он не перегружал незрелые органы малыша.

Детская молочная смесь содержит основные витамины и минералы, необходимые для роста и развития крохи.

Одним из самых важных элементов в ее составе является кальций, который помогает малышу расти крепким и здоровым. Организмом он усваивается в связке с витамином D, который в России детям более старшего возраста дают для профилактики рахита. Для формирования здоровых клеток крови и обеспечения кислородом органов и тканей малышу необходимо железо. Цинк способствует набору веса, формированию опорно-двигательного аппарата и играет важную роль в поддержании иммунной системы. Витамин А имеет огромное значение для развития зрения, витамин С необходим детям для нормального кроветворения, а йод - для полноценного психического развития.

Крайне важно, покупая детскую молочную смесь, обратить внимание на соотношение содержащихся в ней кальция и фосфора.

Лариса Александровна Щеплягина, д.м.н., профессор ЛБУЗ МО МОНИКИ им. А.Ф. Владимирского обращает внимание на следующий факт:

"Выбирая смесь - посмотрите на содержание в ней кальция и фосфора - оно должно быть в соотношении 2 к 1. Некоторые компании заявляют, что в их детском питании содержится большое количество кальция, однако, если пропорция кальция с фосфором не соблюдается, в этом нет никакой пользы".

Многие детские смеси имеют в составе особые компоненты, необходимые для их приближения по составу к грудному молоку. Одним из них является пальмовый олеин.

В последнее время очень много обсуждений посвящено использованию в смесях пальмового масла. При этом далеко не все знают, что в производстве детского питания используется не само пальмовое масло, а лишь его легкоплавкая фракция, называемая пальмовым олеином. Пальмовый олеин - главный источник пальмитиновой кислоты, а пальмитиновая кислота, в свою очередь, преобладает в составе жирных кислот грудного молока (ее доля достигает 25%). Именно поэтому, для воспроизведения в детских смесях жирового состава грудного молока, являющегося "золотым стандартом питания" детей первого года жизни, производители детского питания используют пальмовый олеин.

Лариса Александровна Щеплягина поясняет:

"В детском питании пальмовый олеин используют уже не первое десятилетие, и важно подчеркнуть, что он является очищенной фракцией пальмового масла и абсолютно безопасен для детского организма. Это вещество - главный источник пальмитиновой кислоты, которая, как известно, является важным компонентом грудного молока. Пальмитиновая кислота создает фундамент энергетического обеспечения детского организма, что так важно во время активного роста".

При переводе малыша на искусственное вскармливание необходима консультация с педиатром. Однако есть некоторые советы, которые мама может использовать уже сейчас.

Переходить на искусственное вскармливание нужно постепенно, "вытесняющим образом", в течение 5-7 дней. Это поможет малышу адаптироваться к новому питанию и режиму, а также снизит риск возникновения проблем с пищеварением.

Кормление по желанию и требованию ребенка возможно только при грудном вскармливании, и немного - при смешанном. При переходе на искусственное вскармливание необходимо производить кормление по часам, а точный график вам подскажет врач.

Не стоит давать ребенку разные смеси - ему придется каждый раз перестраиваться на новое питание, что является большим стрессом для маленького организма. Если смесь по каким-либо причинам не подошла, посоветуйтесь с педиатром и выберите другую с учетом всех особенностей и потребностей вашего крохи и, в случае успешного привыкания, остановитесь на ней.

При приготовлении смеси важно правильно рассчитать ее дозировку, температуру воды (обязательно кипяченой!) и соблюдать стерильность - все эти указания содержит инструкция на упаковке. Определить объем питания маме помогут советы педиатра. Здесь также нужно учесть множество факторов - состояние здоровья крохи, его уровень физического развития, аппетит и т.д.

И еще один немаловажный момент. Когда вы кормите ребенка, держите его на руках - так крохе будет намного спокойнее и комфортнее. Помните: переход на искусственное вскармливание не должен отразиться на эмоциональном контакте, поэтому не забывайте показывать малышу свою любовь каждый раз, когда это возможно.

Woman.ru