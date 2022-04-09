Сестра Жанны Фриске стала мамой

Наталья Фриске более десяти лет мечтала стать мамой.

Наталья Фриске до последнего старалась оставить свою беременность втайне: сестра известной артистки объявила, что ждет ребенка уже на поздних сроках.

"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая ''желтуха'' не может жить спокойно... Ну что же, уже скрывать нет смысла. Да, я жду малыша, и я безумно счастлива, я долго ждала этого чудесного подарка, и очень оберегала своего малыша от чужих глаз", - делилась в соцсетях 36-летняя Наталья. Она упоминала, что ребенок должен появиться на свет где-то в апреле.

Так и произошло! 8 апреля счастливая мамочка опубликовала в своем Телеграм-канале фотографию из роддома. Девочка родилась здоровая, а сама Наталья чувствует себя хорошо. Телефон новоиспеченной родительницы разрывается от звонков: близкие спешат лично поздравить с пополнением.

Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище!" - подписала опубликованный снимок Фриске.

О пополнении в семействе Фриске-младшая мечтала больше десяти лет. С родами было связано множество страхов, ведь однажды ей пришлось пережить настоящую трагедию. В 2015 году ее сестра скончалась от онкологии, а беременная на тот момент Наталья из-за сильнейшего стресса потеряла ребенка.

"Наташа после смерти Жанны потеряла ребенка. Уже сердце забилось у ребенка", - рассказывал отец Натальи и Жанны.

Известно, что для осуществления своей мечты Наталье пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. А ребенка она планирует растить в одиночку. С возлюбленным она разошлась еще на третьем месяце беременности. Ответственности и сложностей Фриске совсем не боится и намерена в скором времени стать матерью еще раз.

"У меня заморожено еще много яйцеклеток, которые ждут своего часа. Я хочу много детей! Боялась очень гормональной терапии, из-за которой растут не только доброкачественные клетки, но и злокачественные... Очень долго готовилась к этому, сдавала анализы. Потом настроила себя на то, что все будет хорошо. Так и получилось!" - делилась Наталья в эфире "Звезды сошлись" на НТВ.

Woman.ru