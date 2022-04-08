Тайный код вашей судьбы – гороскоп. Расшифруем?

Вы можете верить в астрологию, а можете не верить, но Уран и Сатурн все равно будут задавать ритм, которому будет подчиняться наша жизнь. Планета перемен, Уран, каждые 7 лет по-прежнему будет бросать нам вызов, а каждый 21 год будет начинаться новый этап нашей жизни. Планета судьбы, Сатурн, все равно будет отвечать за кармические связи. Вместе они продолжат "программировать" судьбу. К счастью, мы знаем, как расшифровать этот код!

Овен

От рождения до 21 года

Родителям не стоит слишком сильно его ограничивать. Овну и так приходится постоянно противостоять другим детям. Любые барьеры и преграды способствуют его превращению в одиночку, замкнутого человека, что называется, "себе на уме". В это время Овну приходится учится искусству понимать других людей, и... много говорить. В противном случае он может добиться успеха, но потерять друзей (если вообще сможет ими обзавестись).

От 22 до 42 лет

Овну пора "перерезать пуповину", начав строить свою собственную жизнь, но в то же время ему важно суметь остаться в контакте с родителями. В противном случае разрыв с отцом и матерью ужесточит его характер, что в перспективе может повредить установлению доверительных отношений в паре. В этот период Овнам для того, чтобы перестать колебаться и выработать собственное мнение, имеет смысл почаще добиваться того состояния, что йоги называют внутренней тишиной (прим. Woman.ru: чтобы получить такой результат, попробуйте регулярно выполнять следующее упражнение: закройте глаза, представьте, что вы удобно устроились, сидя на траве-мураве, вокруг васильки и ромашки, птицы щебечут, прохладный ветер гладит вас по щеке, а вы начинаете "ревизию" своих тревожных мыслей - достаете их по одной, привязываете ленточку и запускаете в небо, как воздушные шары. Повторяете до тех пор, пока не почувствуете внутреннее спокойствие).

От 43 до 63 лет

Если к этому времени Овен еще не занял руководящую должность или не реализовал себя в какой-то другой сфере, значит, он превратился в домашнего тирана. Также велика опасность того, что Овен в этот период будет сверхтребователен к себе, поэтому для того, чтобы "спустить пар", ему можно порекомендовать "вентиль" в виде спорта, помогающий избавиться от избытка агрессии в том числе. При отсутствии постоянной физической активности ему грозит либо синдром эмоционального выгорания, либо преждевременное старение.

От 64 до 84 лет

На данном жизненном этапе Овну стоит руководствоваться принципом "кто старое помянет, тому глаз вон", не цепляться за старые обиды, словом, не жить вчерашним днем. Ему пора наконец-то стать более толерантным, подвижным, мягким, найти контакт с подрастающим поколением и смотреть на жизнь с тем самым, обретенным ранее, внутренним спокойствием.

Телец

От рождения до 21 года

Тельцу особенно нужен дом, где будет царить дружелюбная атмосфера и спокойствие, такой, где все течет по раз и навсегда заведенному укладу, где есть место для ритуалов и традиций. В противном случае он вырастет упрямым и ограниченным. Родителям Тельца можно порекомендовать следить за тем, чтобы у их ребенка был достаточно широкий круг общения - навыки коммуникации очень пригодятся ему в будущем.

От 22 до 42 лет

Тельцам не стоит жениться слишком рано и/или быстро (а такое может случиться, если они спутают страсть с любовью), имеет смысл подождать до тех пор, пока они как следует не узнают, что за человек с ними рядом. В противном случае неудовлетворенная потребность в любви так и будет портить им жизнь. Также в этот период вероятность классического конфликта "семья vs работа" очень велика. Если же они сосредоточатся исключительно на зарабатывании денег, забыв о личной жизни и образовании, то однажды поймут, что забыли о себе, и, скорее всего, пожалеют.

От 43 до 63 лет

Тельцам хорошо бы выбраться из этого "все как всегда, все по привычке", сменить просмотр сериалов на задушевные разговоры, диван перед телевизором - на фитнес-занятия и путешествия, "солидные" поступки на сумасшедшие выходки (последнее в небольших дозах). Иначе риск того, что они превратятся в живой симбиоз бензопилы "Дружба" и зануды классического, очень велик. А так и до развода рукой подать.

От 64 до 84 лет

В этот период времени пора наверстать то, что вы откладывали на потом. Стоит больше внимания уделять себе и, как бы странно это ни звучало, сплочению семьи и помощи родным, близким и соседям. В противном случае у Тельцов будет расти не самое приятное в мире ощущение собственной никчемности и ненужности.

Близнецы

От рождения до 21 года

Родителям Близнецов хорошо бы следить за тем, чтобы их дети были последовательны, и поощрять алгоритм "выбрать дело, приступить, довести начатое до логического конца", в противном случае все детство Близнецы так и будут менять одно увлечение на другое - драмкружок на кружок по фото, доказывать, что еще им петь охота, а за кружок по рисованию тоже все голосовали. А так и до проблем с концентрацией не слишком далеко. Навык, который необходимо освоить Близнецам в этот период времени, - это умение обозначать проблему, а не делать вид, что ее не существует, переходя к новому виду занятий, к новым отношениям и т. д.

От 22 до 42 лет

Конец экспериментов и игр с чувствами. Пора учиться принимать решения, добиваться ясности, поддерживать контакты, заниматься детьми - и все это получая удовольствие от жизни. Иначе однажды появится желание отправиться на поиски приключений на свои "нижние 90", разрушить имеющиеся отношения до основания и стать унылым пессимистом.

От 43 до 63 лет

Пока не поздно, имеет смысл сменить работу, если она не приносит морального и материального удовлетворения. Самое время отказаться от привычного образа Скарлетт О'Хары и ее манеры откладывать решение животрепещущих проблем на завтра, избавиться от хаоса в голове, систематизировать все, что можно систематизировать, и навести порядок в собственных мыслях. Близнецам придется сделать нелегкий выбор - или наконец-то повзрослеть и начать работать над глубиной коммуникации с партнером (и думать не только о собственных интересах), или быть готовыми к тому, что в перспективе их ждет одиночество.

От 64 до 84 лет

Близнецам пора сконцентрироваться на тех вещах, что делают их счастливыми, и одновременно научиться слушать и слышать то, о чем вещает юное поколение. Иначе велик риск, что они начнут копаться в себе, задавая риторические вопросы типа "о чем я только думала раньше" или "эх, не за того я вышла замуж", "где были мои глаза" и вздыхать, что уже ничего нельзя изменить.

Рак

От рождения до 21 года

В этот промежуток времени Ракам, наверное больше, чем всем остальным, необходима материнская любовь, которая становится основой базового доверия к человечеству (как сказали бы последователи Эрика Фромма "Я - ок, мир - ок"), а также уроки того, как ценить себя самого. Если же эти две вещи отсутствуют, то маленький Рак не только станет пугливым и нерешительным, но и останется таким на долгие годы, если не на всю жизнь.

От 22 до 42 лет

Хорошо бы съехать из отеля с полным пансионом под названием "lорогая мамочка", научиться брать на себя ответственность и создать собственную семью. В это время Ракам особенно важно быть гибкими (и мы сейчас не про растяжку, хотя и она никогда не помешает), не боятmся менять работу, а не жить под девизом "rак бы чего не вышло", если та, что есть, по каким причинам не устраивает, реализовывать самые честолюбивые планы. В противном случае из ниоткуда материализуется кризис, который грозит разрушить семью.

От 43 до 63 лет

Это время для размышлений на тему "nем ли путем я иду" и принятия судьбоносных решений. Увлечение различными духовными практиками (или погружение в религию) может помочь Ракам справиться со страхом постареть - в этом случае они смогут проникнуться идеей, что нет в этом мире силы, которая могла бы их разрушить. Иначе есть вероятность, что людям, рожденным под этим созвездием, будущее покажется настолько мрачным, что они постараются ускорить свой уход или по крайней мере не будут делать ничего, чтобы его замедлить.

От 64 до 84 лет

Пора снять табличку "ушла в себя, буду нескоро" и вернуться к... жизни с партнером! Почаще вспоминать о своей второй половинке, вести с ней задушевные разговоры, организовывать семейные праздники, наконец, отгоняя таким образом от себя мрачные мысли.

Лев

От рождения до 21 года

Детишки-Львята, как правило, нравятся всем, но умиление умилением, а родителям хорошо бы передоверить им ряд домашних дел, научить прислушиваться к тому, что говорят старшие, и познакомить с понятием "дисциплина". Иначе есть шанс, что маленький Львенок вырастет в большого... эгоиста и самодура.

От 22 до 42 лет

В этот период времени Львов, падких на все роскошное, подстерегает следующая опасность: при выборе партнера они слишком много внимания уделяют внешности (вместо того чтобы искать человека, на которого всегда можно положиться), а при поиске нового места работы - слишком много думают о его престижности (а не об ответственности, которую предполагает та или иная должность). Вы спросите, что же такого опасного в тщеславии? Отвечаем - кризис среднего возраста при прочих равных условиях может протекать очень тяжело, а путь к себе настоящей будет особенно труден и тяжел.

От 43 до 63 лет

Львов частенько начинает преследовать некоторое смутное ощущение, что в их жизни чего-то не хватает (впрочем, страх остаться без копейки денег тоже может усилиться). Пора признать, что рядом есть люди, из которых они "выросли", как в детстве из очередных штанишек, и позволить себе не концентрироваться на старых связях исключительно потому, что они старые, а попробовать расширить горизонты.

От 64 до 84 лет

Самое время осознать, что тем, кто уже очень долго рядом с ними, требуется несколько больше тепла и внимания, чем им давали обычно, стать центром, к которому будут, будто магнитом, притягиваться члены семьи.

Дева

От рождения до 21 года

Любопытных детей, которые задают тысячу и один вопрос, а также учатся лучше других, не слишком любят другие дети (а иногда и взрослые). Но в случае с Девами причиной заниженной самооценки зачастую становится привычка подавлять свои эмоции, которая, в свою очередь, возникает из-за страха быть обиженной. В будущем эта же привычка может привести к проблемам в отношениях с партнером.

От 22 до 42 лет

Распространенное следствие детской психотравмы у Дев - фальшивая скромность. Они по уши увязают в делах, за которые вообще не хотели браться, но все-таки взялись, и предпочитают довольствоваться малым (и вовсе не потому, что на самом деле стремятся к аскезе). Если только Девы не начнут работать с проблемами родом из детства (как - со специалистом или самостоятельно, занимаясь самопознанием, - неважно), то рискуют превратиться в вечно недовольного брюзгу.

От 43 до 63 лет

Девам пора воплощать в жизнь то, о чем они так давно мечтали, но до сих пор не осмеливались сделать, несмотря на страх постареть. А также вплотную заняться "инвентаризацией" общих желаний с партнером и их реализацией.

От 64 до 84 лет

Самое время заняться... учебой для тренировки интеллекта, и путешествовать, чтобы утолить жажду новых впечатлений.

Весы

От рождения до 21 года

Постоянные ссоры взрослых дома способны привести к тому, что из ребенка, родившегося под этим созвездием, вырастет существо, которое ради мира в семье будет готово на все: прекратит отстаивать свою точку зрения и станет соглашаться с другими, рискуя потерять себя. Детский сад и школа станут своеобразным тренингом, где можно научиться давать сдачи, и эти занятия Весы прогуливать не станут.

От 22 до 42 лет

В это время весьма велика вероятность того, что у Весов будут сложности при выборе профессии. И, скорее всего, они пойдут по пути наименьшего сопротивления, а в отношениях будут вести себя так, будто и не подозревают о существовании хита Макаревича, который не рекомендовал нам прогибаться под изменчивый мир. Как правило, женятся и выходят замуж они довольно поздно, слишком близкое (а главное, постоянное) общение с другим, пусть даже самым любимым человеком их нервирует. Да и найти того, кто соответствовал бы завышенным ожиданиям Весов (как правило, в качестве эталона из "Палаты мер и весов для идеального брака" они частенько используют собственных родителей), не так уж просто.

От 43 до 63 лет

В данный период Весы будто просыпаются и... начинают менять себя и мир вокруг. Порой это приводит к расставаниям и новым привязанностям, но только после того, как минует кризис середины жизни, поставленные цели достигнуты, а планы реализованы, они наконец-то начнут по-настоящему верить в себя и свои возможности. Правда, одновременно с самооценкой, скорее всего, будет расти и страх старости.

От 64 до 84 лет

Пора перестать концентрироваться на каких-то внешних проявлениях успешности и подумать о душе. Или, если угодно, обратиться к более возвышенным философским сферам, благо накопленный жизненный опыт позволяет это сделать.

Скорпион

От рождения до 21 года

В малышах Скорпионах рано просыпается индивидуальность, однако при этом они сохраняют настолько тесную связь с мамами, что кажется, что во время родов плаценту врачи так и не перерезали. Им просто необходимо общение со сверстниками - и в детском саду, и в школе, для того, чтобы... ссориться! И в ходе конфликтов с другими детьми укрепить свое "я". Если в этот период времени у родителей были в любимчиках братья и/или сестры Скорпиончика, а не он сам, то в будущем его друзьям и близким придется столкнуться с подозрительностью и недоверием, которое человек, рожденный под этим созвездием, пронесет с собой через всю жизнь.

От 22 до 42 лет

Пора отрываться от материнской юбки и начинать строить собственную жизнь, шансы на то, в это время Скорпионы смогут справиться со своей подозрительностью и наконец-то начать доверять другим людям, открывая для себя новые горизонты близости, довольно велики. Что же касается профессиональной сферы, и тут есть шанс "перерасти" период вечной конфронтации со всеми. Однако Скорпионам стоит быть готовыми к тому, что кризис среднего возраста повлечет за собой ревность и, как следствие, повышенную эмоциональную ранимость.

От 43 до 63 лет

В этот период времени у Скорпионов, не погрязших в эмоциональном хаосе, а также тех, кто смог разобраться со своими детскими психотравмами и проработать их, есть шанс наконец-то встретиться с собой настоящим. А такие встречи дорогого стоят!

От 64 до 84 лет

Перестать сомневаться в себе поможет душевная близость с родными и близкими.

Стрелец

От рождения до 21 года

Родителям маленьких Стрельцов хорошо бы позаботиться о создании комфортных условий, в которых будет формироваться личность малыша, и донести до них мысль о том, что отстаивать свое мнение, а не соглашаться со всеми подряд - это нормально. Ничто не может в этот период времени испортить жизнь Стрельцам сильнее, чем несправедливость и драконовские порядки, царящие в учебных заведениях. Иначе говоря, вероятность того, что этого ребенка не будут любить в классе, а, может быть, даже и замечать. В этом случае из малыша Стрельца вырастет человек, который легко впадает в ярость и предпочитает быть не демиургом, а разрушителем.

От 22 до 42 лет

Весьма вероятно, что в этот период времени Стрельцы будут двигаться в неверном направлении. Скорее всего, их будут волновать исключительные атрибуты богатства и успеха - роскошный дом, автомобиль представительского класса и т. д. Им будет казаться, что с помощью именно этих вещей можно добиться признания и всеобщей любви. Но, как покажет кризис середины жизни, не все в этой жизни можно измерить в условных единицах. Этот же кризис поможет в расстановке приоритетов - весьма вероятно, что именно отношения окажутся на первом месте.

От 43 до 63 лет

Пора самореализации. Как правило, к этому времени Стрельцы стремятся занять руководящие посты, проявляя лидерские качества, которые позволяют им вдохновлять других людей на подвиги, ну или хотя бы мотивировать подчиненных. И есть все шансы, что у Стрельцов получится все, что они задумали, или даже немного больше.

От 64 до 84 лет

Самое время найти контакт с подрастающим поколонием, общение с которым не даст Стрельцам постареть, как минимум, душой.

Козерог

От рождения до 21 года

Малыши Козерожки, как правило, рано становятся самостоятельными и могут играть часами, не требуя внимания взрослых. Хорошо, если им достались родители открытые и эмоциональные. В этом случае есть шанс, что они научат ребенка преодолевать свое стеснение и демонстрировать свои чувства. В противном случае шансы на то, что он вырастет замкнутым, весьма велики. Как правило, Козероги склонны к тому, чтобы рано связывать себя узами брака, многие из них однолюбы, которые не способны забыть свою первую, где-то полудетскую, невинную любовь и женщину, что ее вызвала.

От 22 до 42 лет

Козерогам в этот период времени звезды рекомендуют попробовать как можно больше самых разных вещей. Иначе кризис среднего возраста будет особенно острым и/или затяжным. В этом случае велик риск того, что сработает закон Мерфи, когда ломается не только то, что может сломаться, но и то, что сломаться не может, - например, крах терпят не только отношения, но и вера в себя, а собственные эмоции начинают обесцениваться.

От 43 до 63 лет

Максимально подходящее занятие для усердных и прилежных Козерогов (а большинство из них именно таковы) в это время - собственный бизнес. Оптимально - совместно со своей второй половинкой. В противном случае велика вероятность, что Козероги отдалятся от семьи и с головой уйдут в работу.

От 64 до 84 лет

Наконец-то настало время, чтобы уделить как можно больше внимания отношениям и сделать чувства по-настоящему глубокими.

Водолей

От рождения до 21 года

Малыши-Водолеи всем сердцем ненавидят ограничения. Кто-то, а уж они точно не в восторге от манежей. Их родителям хорошо бы поддержать это стремление к свободе, в противном случае эти дети будут расти вертлявыми, а заставить их сконцентрироваться на чем-то и собраться будет очень тяжело. Самое важное домашнее задание, которое они должны непременно сделать в школе, - это научиться доводить начатое дело до конца. Пожалуй, у Водолеев чаще, чем у представителей других знаков Зодиака, возникают проблемы в отношениях, если их родители в разводе или постоянно ссорятся.

От 22 до 42 лет

В это время Водолеи должны научиться доверять, расставлять приоритеты и вносить ясность даже в самые сложные вопросы и жизненные коллизии. Также в данный период велика опасность потерять любимых (или любимого) или друзей из-за невозможности открыть душу перед ними. Пожалуй, не обойдется бе решающего, переломного момента в карьере. Шансы на то, что Водолеям придется в какой-то момент признаться себе, что занимаются они совсем не тем, чем хотели, набраться мужества начать все заново, но в другом месте и сфере, очень велики.

От 43 до 63 лет

Если в этот период времени Водолеи смогут преодолеть свой страх близости и все-таки раскроются перед партнером, то, помимо чувства защищенности и заботы получат весьма солидный бонус в виде внезапного озарения, что страх старости куда-то исчез. Если же подобного не случится, то даже в как бы счастливом браке они будут невероятно остро чувствовать одиночество.

От 64 до 84 лет

В эту пору Водолеям понадобятся умные друзья с большим жизненным опытом, которые откроют перед ними новые горизонты и не дадут возрасту стать помехой приключениям.

Рыбы

От рождения до 21 года

В детстве королевой царства сказок, в котором, собственно говоря, маленькие Рыбки проводят большую часть времени (в выдуманном мире им бывает более комфортно, чем в настоящем), является любящая мама. Это она способна разбудить в своем малыше фантазию, которая в будущем превратится в его креативный капитал, который не однажды пригодится в жизни. Холодность, отстраненность матери сбивают малышей-Рыбок с толку и лишают уверенности в себе. И эта неуверенность может мешать им и в зрелом возрасте.

От 22 до 42 лет

Основная задача Рыб в этот период времени - научиться как-то справляться с отсутствием веры в собственные силы. Этому как нельзя лучше способствует самостоятельная жизнь и отдельное от родителей жилье. В противном случае риск, что Рыбы так и останутся неудачниками в профессиональной сфере и будут все время плыть по течению, очень велик.

От 43 до 63 лет

Рыбам пора наконец ощутить, что они способны покорить любые вершины, потому что их творческий потенциал (хорошо, если не зарытый в детстве родителями в землю) невероятно высок, и избавиться от всех своих навязчивых страхов, если таковые имеются.

От 64 до 84 лет

В это время Рыбам необходим человек рядом, который станет скорее достойным слушателем, нежели собеседником, и будет искренне верить в их таланты.

Woman.ru