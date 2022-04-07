Как сохранить нужную дистанцию и не убить любовь

Верите вы в астрологию или не верите, но мужчины и женщины, родившиеся под разными знаками Зодиака, предпочитают держаться на разном расстоянии от своих возлюбленных. Одним постоянно необходима практически интимная близость, а другим - свободное личное пространство.

Убить чувства - достаточно легко. Устроить любовную "катастрофу" несложно, если забыть про виртуальный знак "Сохраняйте дистанцию". В период страстной влюбленности он и она буквально не могут оторвать друг от друга глаз (и рук) - и это нормально. Однако со временем, когда первый порыв чувств стихает, может оказаться, что подобный вариант времяпровождения, при котором партнеры и дальше продолжают изображать попугаев-неразлучников, подходит далеко не всем. Кто готов держать любимого за руку всю жизнь, а кому жизненно необходимо личное пространство?

Овен (21.03-20.04)

Овны предпочитают держать дистанцию. Фраза "Не подходи ко мне" максимально четко описывает их отношение к людям, к любимой в том числе. У них может начаться паника, если партнер прилипчив, как жевательная резинка. Это Овны искренне сочувствуют бандерлогам, которых манил к себе Каа, но вовсе не потому, что обезьянам предстояло стать обедом удава. При словах "Ближе, о ближе!" им просто становится не по себе. Не меньший ужас в людей, родившихся под этим знаком Зодиака, вселяет мысль о том, что за ними может кто-то шпионить. Овны вообще не в восторге, когда их достают! Чтобы быть счастливыми в отношениях, они должны чувствовать собственную независимость. Это не означает, что у них вовсе нет потребности в близости (и мы сейчас не про интим), но они могут подпустить близко-близко только человека, который не посягал на их свободу.

Телец (21.04-21.05)

Для Тельцов близость - это доказательство любви. Чем больше времени они проводят с партнером, тем сильнее их уверенность в том, что в отношениях все идет как надо. А при отсутствии любимого человека рядом (неважно по каким причинам) у Тельцов зарождаются сомнения в искренности отношений, в базе, на которой они построены, и даже в их необходимости. Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не боятся впускать партнеров в интимную зону - они часами могут валяться в обнимку с любимыми и не испытывать потребности побыть в одиночестве. Тельцам полезно приучить себя к мысли, что дистанция, которая может быть необходима их любимым как воздух, вовсе не синоним нехватки нежных чувств.

Близнецы (22.05-22.06)

Близнецы боятся сближения с партнером гораздо сильнее, чем готовы себе в этом признаться. Они будут говорить о том, что вам нужно быть как можно ближе друг к другу, и при этом делать все (как правило, сами они не ведают в такие моменты, что творят, ибо руководит ими подсознание), чтобы сохранить дистанцию. В ход идут любые уловки - от внезапного ухудшения самочувствия до авралов на работе. Близнецам необходимо научиться говорить о своих проблемах вслух, не травмируя партнера своей бесцеремонностью и резкостью.

Рак (23.06-23.07)

Раки очень удивятся, если вы процитируете им строки Есенина о том, что "лицом к лицу лица не увидать", и попросите чуть-чуть отодвинуться, ссылаясь на то, что "большое видится на расстоянии". Никакая близость не кажется им чрезмерной. Дай Ракам волю, они бы не расставались с партнером, руководствуясь принципом "Куда иголка, туда и нитка". Людям, родившимся под этим знаком Зодиака, тяжело держать дистанцию. Каждый раз, когда любимый человек пропадает из их поля зрения, они тут же вспоминают пословицу, гласящую "С глаз долой, из сердца вон", в их сердцах тут же начинает звучать тревожная музыка, а в головах появляются не менее тревожные мысли - не остыли ли пылкие чувства. Им трудно смириться с тем, что дистанция - это не всегда плохо.

Лев (24.07-24.08)

Львам не составляет большого труда подпустить к себе достаточно близко любимого человека. Впрочем, они так же без особых проблем снова увеличат дистанцию, если почувствуют, что устали от слишком тесных контактов. Партнерам с ними приходится непросто. Если второй половинке требуется больше близости, чем может дать Лев, то царь зверей тут же начнет "отвоевывать" личную территорию (причем в ход пойдут любые средства), а потом, когда очистит индивидуальное пространство, еще и виртуальную табличку приколотит с надписью "Посторонним вход запрещен". Львам хорошо бы научиться сообщать о возникающем дискомфорте, не выплескивая раздражения на близкого человека.

Дева (25.08-23.09)

Людям, родившимся под этим знаком Зодиака, пожалуй, приходится едва ли не труднее всех остальных. Дело в том, что они никак не могут до конца разобраться в том, что им действительно нужно. С одной стороны, для Дев постоянное нахождение партнера рядом - это одно из самых веских доказательств любви. С другой - даже мысль о том, что кто-то может не захотеть выпускать их из тесного кольца объятий, приводит их в состояние паники. Справиться с непростой ситуацией Девам поможет толерантный партнер.

Весы (24.09-23.10)

У Весов свои сложности с определением комфортной для них дистанции. Они подсознательно ждут от партнера, что он не будет приближаться слишком уж близко, оставляя пространство для маневров. С другой стороны - Весы запрещают своим любимым отдаляться. Не ищите логики, ее тут нет - ведь позиция Весов по этому вопросу может меняться в зависимости от перепадов настроения, атмосферного давления и курса евро. Поэтому их партнерам приходится очень несладко - многие устают играть в эту "Угадайку" очень быстро и отправляются на поиски стабильности в другое место.

Скорпион (24.10-22.11)

Для Скорпионов слова "любовь" и "расстояние" - антонимы. Им нужно постоянно чувствовать присутствие своего партнера (они, будто в детском стихотворении "Мы с Тамарой ходим парой", не прочь взять свою половинку за руку и больше никогда не отпускать). И даже тогда Скорпионам будет казаться, что они все еще недостаточно близки с любимым человеком. Парадокс, но при этом они на бессознательном уровне выбирают партнера, который не разделяет их точку зрения на дистанцию в отношениях (точнее, в ее отсутствие) и время от времени пытается освободиться из объятий, которые становятся удушающими.

Стрелец (23.11-22.12)

Стрельцы - люди весьма своеобразные, если речь идет о дистанции в отношениях. Невероятно, но факт: чем больше расстояние между Стрельцом и его партнером, тем крепче чувства. Поэтому в "обязательной программе" отношений с людьми, родившимися под этим зодиакальным созвездием, должен быть предусмотрен пункт о свободе передвижений и возможности каждому в паре заниматься своим любимым делом.

Козерог (23.12-20.01)

Козероги терпеть не могут, когда к ним подбираются слишком близко, и тогда они начинают вести себя как герой еще одного детского стихотворения "Эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска", но если вы решаете не держать их на коротком поводке и увеличиваете дистанцию, им становится не по себе. Беда в том, что Козероги никогда не скажут вам прямо, на нужной ли дистанции вы общаетесь, они уверены, что вы включите машинку для чтения мыслей и сами догадаетесь, какая дистанция им подходит! Уровень их ожиданий в этом вопросе чрезмерно высок - удивительно ли, что множество Козерогов до сих пор одиноки? Выход один - им нужно научиться говорить о своих предпочтениях вслух.

Водолей (21.01-19.02)

Для Водолеев близость - очень трудновыполнимое требование, ввергающее их в пучину стресса. Так как обычно сами Водолеи не осознают свою особенность, то начинают изобретать тысячу и одну причину, чтобы держать вторую половину на расстоянии. Им не слишком-то интересны вещи, которые можно и нужно делать вдвоем, работая с любимым человеком в одной команде. Водолеев вполне устраивает схема отношений, в которой они заняты любимым делом, а их супруг просто находится где-то поблизости (буквально в той же комнате), но при этом не надоедает "полезными" советами или вопросами, не нужно ли помочь.

Рыбы (20.02-20.03)

Пожалуй, самая сложная ситуация складывается у Рыб: дело в том, что они постоянно демонстрируют окружающим (и, конечно, любимым), что нуждаются в близости как в глотке свежего воздуха или в воде. Но это тот самый случай, когда желаемое выдается за действительное. На самом деле Рыбы почти всегда с трудом выносят чью-то близость, если она, как вкус из рекламы, все длится, длится и длится. В какой-то момент они не выдерживают и... рвут связь. Как правило, эта двойственность приводит к тому, что однажды Рыбы оказываются рядом с человеком, который просто не способен существовать в отношениях или (что не меняет ситуацию к лучшему) по каким-либо причинам просто не хочет в них состоять и не готов брать на себя никаких обязательств, - со всеми вытекающими отсюда печальными

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