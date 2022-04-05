Играть нельзя выбросить: психолог оценила реальную опасность поп-итов для детей

Разноцветные "пупырки", захватившие детей всего мира, многим родителям кажутся огромной опасностью. Но так ли это?

Чем более консервативные родители ратуют за сохранение русского языка и ограждение великого и могучего от посягательств со стороны англицизмов, тем яростнее их дети закрепляют в речи новые нормы. Те, у кого есть сын, дочь или младшие братья и сестры, наверняка легко отличат поп-ит от симпл-димпл, а слаймы от сквишей и кинетического песка, лолов от бакуган. А для тех, кто еще не успел насладиться всеми радостями массового китайского производства, рассказываем.

Соцсети, а за ними и городские киоски с виртуальными магазинами наводнили радужные игрушки в виде резиновых кругов, восьмиугольников, квадратов и фигур всех форм и размеров. Предназначение у них крайне простое: если посмотреть видеоролики, в которых дети пытаются объяснить родителям и бабашкам с дедушками способ использования сего творения, все сводится к одному - нужно тыкать.

Внутри силиконовой формы расположены "пупырышки", которые при нажатии выгибаются на противоположную сторону с характерным щелчком. В целом, процесс игры похож на лопание защитной пленки, только отверстия на одной стороне снова становятся выпуклостями на другой, что превращает устройство в "бесконечную пупырку" - так заявляют производители. И носит эта игрушка гордое название симпл-димпл или поп-ит (полная версия).

Сосредоточенно лопают эти воздушные шарики не только младшие школьники, но и подростки. При этом изначально симп-димпл создавался для детей младшего возраста: в 2019 году на западном рынке изобретение презентовали как приспособление, развивающую детскую моторику. К этому вопросов нет: действительно, многие психологи высказывались о пользе такой "пальчиковой" игры, расслабляющей и помогающей сфокусировать внимание.

Однако психика подростка явно отличается от детской, а потому утверждать о том, что и школьникам будет полезно это баловство, не стоит.

Некоторые специалисты утверждают, что эта радужная игрушка может быть опасной для детей старшего возраста, так как провоцирует некие нервные нарушения из-за монотонности движений. Им вторит Роспотребнадзор. Федеральная служба объяснила свой интерес к игрушкам тем, что изначально их якобы изобрели для "нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами", а их воздействие на здоровых людей может отличаться от лечебного в первом случае.

Мы обратились к практикующему психологу Ксении Бекеновой, которая расставила все точки над i в вопросах опасности. По мнению эксперта, игрушка разработана по принципу "антистресс", которое сосредотачивает внимание ребенка благодаря ярким и цветам и приятным тактильным ощущениям. Для взрослых людей поп-иты принесут временную радость, помогут снять напряжение посредством все той же тактильностью.

Однако думать о том, что ребенок может чересчур увлечься игрой и заработать себе нервный тик вместе обещанного расслабления, не верно.

"Дети естественно теряют к ней интерес, когда насыщаются. У детей со здоровой психикой регуляция срабатывает самостоятельно. С точки зрения процессов, на которых игра построена - она может считаться безвредной", - объясняет Ксения.

В противовес психолог приводит пример "стрелялок" и "бегалок" в мобильных телефонах, которые искусственно завладевают вниманием ребенка и не дают ему выйти из игры. Поп-иты же, будучи физически осязаемым объектом, не провоцируют такой зависимости. Разница в использовании радужной игрушки дошкольников и подростков заключается исключительно в восприятии. Старший ребенок может захотеть поп-ит, потому что у сверстников есть такие же.

Так что, когда мода на них пройдет - а это, скорее всего, случится скоро - подростки естественно переключат на что-то другое. "Это атрибутика принадлежности к группе избранных, которые понимают современные тенденции, - говорит Ксения. - Для подростков это больше аксессуар, так что он будет актуален, пока будет модным". А приравнивать поп-иты и симпл-димпл к ОКР, как говорит психолог, - все равно, что считать расстройством чистку зубов два раза в день.

Woman.ru