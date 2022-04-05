Иван Ургант готовится навсегда переехать в Израиль с семьей

43-летний телеведущий сидит на чемоданах и готовится навсегда вывести семью в другую страну.

В конце февраля многие звезды начали покидать Россию. "Отъезд" был массовый - из страны уехали Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Алла Пугачева и Максим Галкин, Земфира, Рената Литвинова и другие. В том числе и Иван Ургант.

Телеведущий заявил сразу - он не бежит из России, а уезжает в отпуск и обязательно вернется. И вернулся

Сначала об этом заявил его отец, а потом это подтвердила и Ксения Собчак. "Иван вернулся в Москву и провел переговоры с Константином Эрнстом (генеральным директором Первого канала). Программу Урганта обещают возобновить, но в каком-то другом формате", - заявила Ксения.

Однако радоваться рано. Оказывается, возвращение в Россию может быть не постоянным, а временным явлением. Инсайдеры утверждают, что телеведущий начал распродавать свою элитную недвижимость и хочет переехать со всей семьей в Израиль на ПМЖ.

Издание "Телепрограмма" сообщает, что сейчас Иван ездил в Израиль для того, чтобы оформить для своей семьи так называемое "объединение". Это может помочь его родным получить гражданство по упрощенной схеме, поскольку сам телеведущий уже имеет гражданство Израиля.

Также ходят слухи и о том, что Ургант приехал в Москву и активно ведет переговоры по продаже загородного дома в "Горках-10" и апартаментов в "Москва-Сити". Параллельно с этим он ищет жилье в Грузии и Израиле.

Woman.ru