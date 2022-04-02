Как стать счастливой: 6 простых шагов, которые под силу каждой

Счастье - это состояние, к которому, осознанно или нет, стремится практически каждый. Другое дело, что счастье - у каждого свое: у кого-то благополучная семья, у кого-то профессиональная самореализация, у кого-то материальный достаток.
Быть счастливым человеком и просто, и сложно. Сложность в том, что для того, чтобы стать счастливым, нужно знать некоторые условия достижения счастья, о них чуть ниже. Но основная трудность заключается в том, что счастье перестало быть интересным людям. Легко убедить в этом могут практически любая современная книга, фильм или песня: судьбы героев исковерканы какой-то трагедией, чьей-то безвременной смертью, несчастным случаем, неразделенной любовью. И сопереживать, таким образом, мы учимся вовсе не счастью, а несчастью. И именно несчастье чаще всего примеряем на самих себя. Тот, кто счастлив, тот никому не интересен, в лучшем случае. А в худшем, - вызывает неприязнь. Помните, как в "Девчатах" говорила Тоська: "Счастливая ты, Катька, а счастье людям глаза застит".
Еще одна трудность на пути к счастью состоит в нашем заблуждении, будто счастье трудно достижимо. Мы вообще привыкли думать, что благо надо заслужить, а то, что дается легко, ничего не стоит. Даже выражение есть такое - "выстраданное счастье". Часто, вместо того, чтобы становиться на самом деле счастливым, мы начинаем это счастье добывать, придумывая себе препятствия и страдания на ровном месте. Мы не верим в счастье, если оно само идет к нам в руки. Мы считаем настоящим то, что выстрадано, добыто, заработано, и никогда - то, что оказалось в наших руках легко и радостно.
Как же все-таки быть счастливым?
- Определите параметры своего счастья Помните, что быть счастливым - это тоже цель. И чтобы цель достигнуть, ее надо видеть, знать. Определите для себя, по каким признакам вы поймете, что вы счастливы, иначе оно может наступить, а вы и не заметите. Если счастье для вас - это когда вас любят, определитесь, как вы поймете, что вас любят. Чем больше параметров и характеристик вы найдете, тем четче будет ваша цель и легче к ней путь. Попробуйте поиграть в свое счастье. Помните, как раньше мы играли в дочки-матери и строили идеальную семью и идеальный дом? Попробуйте свое счастье на вкус, на цвет, на запах. Выберите ключевые роли и декорации - этим вы определите, где ваше счастье возможно и с кем.
- Сформулируйте, что доставляет вам в жизни удовольствие Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, важно не только нарисовать декорации, но и наполнить их вещами, которые доставляют вам радость. Составьте свой список того, что вас неизменно радует и доставляет вам удовольствие, то, без чего жизнь превратилась бы в серые будни. Это могут быть еженедельные посиделки с подругами в кафе, новая книга, шопинг и т.д.
Возьмите за правило периодически проверять свой список, и, по мере его реализации, что-то вычеркивайте, что-то добавляйте. Посмотрите, как много из этого списка вы реализуете в своей жизни. Если мало, то что вам мешает? Проверьте, за счет чего вы можете реализовывать то, что доставляет вам радость. Может быть, ради этого придется отказаться от каких-то скучных и неинтересных дел.
- Живите настоящим Счастливым нельзя быть вчера или завтра, только сегодня. Помните, что лишь в настоящем времени в нашем распоряжении вся наша сила, энергия, внимание. В течение дня прислушайтесь к своим мыслям - вы поймете, что обдумываете, что произошло вчера, а также что произойдет завтра. Так может оказаться, что вас практически нет в настоящем. Поэтому становитесь счастливой прямо здесь и сейчас. Если вас ничто не радует в настоящем, то весьма вероятно, что и будущее обрадует не слишком сильно, ведь оно тоже имеет тенденцию когда-нибудь становиться настоящим.
- Опирайтесь на то, что вы готовы сделать Счастье непременно должно строиться на сочетании "могу" и "хочу". Мало хотеть что-то, нужно еще быть в состоянии и быть готовым это делать, иначе счастье превратится в мыльный пузырь, который в один день лопнет, оставив вместо себя разочарование. Вспомните еще раз параметры своего счастья и посмотрите на список, который вы составляли в пункте 2 - это то, что вы хотите. Но что из этого вы хотите и готовы делать для того, чтобы быть счастливой? Помните, что в вашем списке должно быть только то, что вы сами можете для себя сделать. Потому что "каждый сам кузнец своего счастья".
- Принимайте себя такой, какая вы есть Счастье строится на принятии себя как личности, на согласии быть тем, кем вы являетесь. У американских психологов есть поговорка: "Если вы находитесь в Чикаго, то вы не можете позвонить ниоткуда, кроме как из Чикаго". Это означает, что если вы хотите быть счастливой, то сделать это можно только из того состояния, в котором вы находитесь сейчас. Счастье строится не на том, кем вы когда-нибудь станете, а на том, кем вы уже являетесь. Выпишите на листочек свои достоинства, изучите его и запомните: ваши достоинства - это то, на что вы можете опираться в жизни. Выпишите на листочек также свои недостатки и сделайте следующую вещь: переделайте каждый недостаток в достоинство. Помните: "Я не тормоз, я медленный газ"? Или "я не зануда, просто я уделяю много внимания деталям". Или "да, я такой, и это мой способ действия"?
- Формируйте свою занятость Жизнь тем интереснее, чем в большее количество видом деятельности мы вовлечены. Мы часто мечтаем об отдыхе, о возможности не работать. Однако согласно психологическим исследованиям чем меньше мы чем-либо заняты, тем больше вероятность того, что мы зациклимся на каком-то одном виде деятельности или согласимся на менее желаемый вид деятельности. Именно поэтому среди домохозяек больше неблагополучных женщин, чем среди женщин, которые много работают.
В самом начале мы говорили, что быть счастливым не только сложно, но и просто. Для того, чтобы быть счастливым, нужно лишь внутреннее желание и намерение быть счастливым. Не обстоятельства делают человека счастливым, а внутренняя готовность быть счастливым и умение довольствоваться тем, что у него есть. Наверняка всем знакомо состояние, когда вроде бы все есть для счастья, а самого счастья нет. А ведь счастье - это не тогда, когда нет проблем. Когда ты счастлив, в жизни могут случаться и неприятности, и неудачи. Однако счастливый человек понимает, что неприятности и неудачи могут быть, и принимает их не как препятствия, а как трамплины - чтобы получше оттолкнуться.