Короткая японская притча о том, как обрести счастье и гармонию в душе

Бог был великодушен ко мне, когда дал мне способность помнить...

Гармония - это когда сегодняшний день радует. Но люди слишком сложно устроены: они помнят свое прошлое, несут его за плечами, как тяжелый груз, держатся за обиды и постоянно ждут возможности реванша. Есть и те, кто прошлое ни в чем не винит, но у них другая напасть - они возлагают слишком большие надежды на будущее. И вот будущее наступает, а мечты так и остаются мечтами.

Невидимые кандалы на руках и ногах мешают жить.

Только столкнувшись лицом к лицу с серьезной опасностью или катастрофой, человек начинает ценить простые вещи. Но жизнь не может каждого из нас брать за загривок и подносить к пеклу, у судьбы рук на всех недовольных не хватит.

По соседству живут две женщины пенсионного возраста. Они трудились на одном заводе всю жизнь, дружили. Их сыновья-ровесники ходили в одну школу. И вот я стала замечать, что одна из них хорошо выглядит, здоровается с улыбкой, спрашивает как дела, делится своим хорошим настроением, не унывает, говорит "какие наши годы!".

А другая ходит мрачная, надутая, обиженная.

Я напросилась на чай, мало ли, может, недуг у человека, может ему помощь какая-то нужна, а он попросить стесняется. Выяснилось, что причина все же есть. К ней сын редко приезжает, внуков редко привозит. А к Тане, соседке, каждые выходные сын с женой и внуками наведывается.

Вот она - причина охлаждения между двумя подругами. Самокопание бесконечное: не так воспитала? Что-то не учла? Любви меньше дала?

Эти вопросы точат ее изнутри. Покоя не дают. Что дальше? Одинокая старость? Не заслужила она внимания своих близких?

"Нищие не завидуют миллионерам - они завидуют другим нищим, которым подают больше", - писал философ Бертран Артур Уильям Рассел.

Ох, уж эта наша человеческая сущность, корить себя за отсутствие того, что есть у других. Не будь подруги, так женщина решила, что сын сильно занят, не более. И возможно, сочла бы его визиты раз в месяц - нормальным явлением. Но к ее соседке ходят чаще. Значит, она чем-то лучше?

Человек умеет завидовать самому себе. Оплакивать свою молодость, ностальгировать по "тем" дням. Зависть направлена не столько на самого себя, но на тех, кто в данный момент находится на пике своего существования, в зените, а ты стареешь и уже не можешь наслаждаться жизнью так, как в свои 18-20 лет.

Не все так мыслят, многие, напротив, удивляются тому, что в жизни можно о чем-то жалеть: "Что я в юности, кроме комплексов, видела?" - пишет Лариса Рубальская. Но так может спросить лишь тот, кто нашел смысл в сегодняшнем дне. Тот, кто не нашел, видит его в прошлом. Или в будущем, которое весьма туманно. Отсюда и душевные терзания.

В 20 лет любить жизнь, конечно же, проще, потому что вокруг тебя много тех, кто делится своей любовью и вниманием: родители, бабушки-дедушки, педагоги, друзья и возлюбленные. После 40-50 лет ты теряешь эти связи и должен уметь сам генерировать любовь, чтобы делиться ею. Чем больше отдаешь, тем счастливее себя ощущаешь. Тот, кто отдавать не умеет, сохнет изнутри как старый колодец.

Притча, которая учит тому, как обрести счастье:

Мудрый японец шёл по заснеженному полю, когда увидел плачущую пожилую женщину. - Почему вы плачете? - спросил он. - Потому что я думаю о своей жизни, молодости, красоте, которую я видела в зеркале, и о мужчине, которого я любила. Бог жесток, что дал способность помнить. Он знал, что я вспомню весну своей жизни и заплачу. Мудрец стоял на снежном поле и пристально смотрел в одну точку и думал. Неожиданно женщина перестала плакать: - Что вы видите там? - спросила она. - Поле роз, - ответил мудрец. - Бог был великодушен ко мне, когда дал мне способность помнить. Он знал, что зимой я всегда смогу вспомнить весну и улыбнуться.

Cluber.com.ua