Умеете ли вы рисковать — согласно знаку Зодиака

Риск - благородное дело?

Пришло время узнать, умеете ли вы справляться со сложными и рискованными ситуациями.

Овен

Он с трудом противостоит желанию рискнуть, однако в том, что касается работы, Овен всегда проявляет осторожность, переступает через себя и ждет более подходящего случая. В любовных делах представители этого знака ведут себя несколько иначе. Так, в романтических отношениях Овны даже не пытаются держать себя в руках, ведь они очень любвеобильны и энергичны.

Телец

Он более чем способен устоять перед любым соблазном, поскольку является крайне внимательным и осторожным. Единственное, что может подчинить себе Тельца, это очарование человека, в которого он влюбляется с первого взгляда, однако такое происходит крайне редко.

Близнецы

Близнецы с легкостью отказываются от рискованных предложений, потому что этот аспект жизни не стоит у них на первом месте. По крайней мере, в том, что касается любви. Рожденные под данным знаком не относятся к числу людей, которые заинтересованы в глубоких и продолжительных эмоциональных отношениях. Поэтому они предпочитают просто отстраниться.

Рак

Влюбчивая натура Рака-мужчины не позволяет ему противостоять искушению рисковать. Женщины-Раки, напротив, ведут себя совершенно иначе. Они настолько верные и преданные партнеру, что никогда не рискнут отношениями ради мимолетной интрижки.

Лев

Лев редко поддается соблазнам. У представителей данного знака репутация стоит на первом месте. В любовных отношениях Лев пытается сохранять самообладание, но если кто-то сможет очаровать его, он не пойдет против своих чувств.

Дева

Несмотря на всю неочевидность данного факта, в действительности Дева готова к любого рода рискам, особенно в бизнесе. Этим людям нравится иметь заранее заготовленный план Б, поэтому никакая ситуация не застанет их врасплох.

Весы

Несмотря на все свое спокойствие и собранность, Весы не умеют говорить "нет" желанию рискнуть. Как правило, они ведут себя рационально, но в некоторых ситуациях рожденные под этим знаком склонны идти на риск, хотя понимают, что это не сулит им ничего хорошего.

Скорпион

Он не избегает рисков, а ищет их. Это наполняет его жизненной энергией. При этом представители данного знака еще и очень осторожные, поскольку их самоконтроль и страсть к жизни делают их поступки рациональными. Скорпионы никогда не рискуют, пока не оценят возможные последствия.

Стрелец

Мужчина, рожденный под знаком Стрельца, рискует всегда и везде, и риск этот не знает границ. На работе он загоняет себя в настолько опасные ситуации, что порой теряет в них все. Да, в последнюю минуту этот человек может резко сбавить обороты и все обдумать, но так происходит не всегда. То же самое касается романтических отношений, в которых Стрелец никогда не противится искушению.

Козерог

Прозвучит странно, но, несмотря на всю свою осторожность, Козерог любит риск. Он верен своей второй половинке, но если кто-то другой завладеет его сердцем, он не будет сопротивляться, даже если уже с кем-то встречается.

Водолей

Водолей всегда выглядит спокойным и невозмутимым. Однако в действительности все, о чем он мечтает, это оправданный риск, который стоит того, чтобы на него пойти.

Рыбы

В случае с Рыбами все зависит от их настроения. Если этих людей переполняет энергия, они готовы на что угодно. Когда же Рыбой овладевает меланхолия, этого человека ничего не мотивирует и не интересует. Единственно возможная ситуация, когда Рыба не будет сопротивляться искушению рискнуть, это несчастливые отношения.

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