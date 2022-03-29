Узнайте, какой магический дар вы получили в день своего рождения

Дата вашего рождения - не случайный набор цифр!

Совпадений не существует. Всё в нашем мире происходит с какой-то целью.

Кстати, с точки зрения алхимии, оккультизма и нумерологии дата вашего рождения - не случайный набор цифр. Она свидетельствует о волшебном даре, который вы получили, когда пришли в этот мир. И, о котором, кстати, можете даже не подозревать.

Не имеет значения, верите вы в это или нет. Даже если вы никогда не пытались вычислить эту информацию - ваш дар всегда с вами. Согласитесь, было бы очень несправедливо так и не узнать о нём. Ведь в нём - ваша сила, о которой вы даже не догадываетесь.

Итак, чтобы вычислить свой волшебный дар, сделайте следующее:

Сложите цифры даты своего рождения: день, месяц, год. Суммируйте, пока не получите одну цифру.

Например, если вы родились 1 августа 1978 года, расчеты будут следующими:

Как вы убедитесь вскоре, полученное число имеет огромное значение. На основе полученных знаний вы узнаете о то, о чем даже не подозревали.

Цифра 1. Волшебство

Если вы получили в результате вычислений цифру "1", то знайте, что эта цифра означает Созидание, Творение.

Считается, что под этим числом рождаются люди с самыми могущественными магическими способностями. У них существует ключ к царству волшебства.

А еще у таких людей - невероятная воля. Но, должны предупредить вас: старайтесь не манипулировать и не использовать свой дар для того, чтобы контролировать всех и всё вокруг.

Ваш Дар: Волеизъявление & Отвага

Цифра 2. Эмпатия

Вы очень чувствительны к энергии, которая нас окружает. Намного больше, чем остальные люди. Вот почему вы уже с раннего детства умеете чувствовать и понимать других людей. Умеете сострадать и сочувствовать.

Ваш магический дар находится в сердце, хотите ли вы этого или нет. А также - в "третьем глазе".

Вы можете использовать этот дар для того, чтобы облегчать боль других людей. Также - для быстрого восстановления своей энергии, когда "заземляетесь" и устанавливаете контакт с природой.

Ваш Дар: Мечты & Интуиция

Цифра 3. Трехликая Луна

Эта цифра символизирует три фазы Луны. Вы являетесь "инструментом и проводником" Триединой Богини. Об этой Богине написано в трактате английского писателя Роберта Грейвса "Белая богиня". Согласно представлениям Грейвса, Триединая богиня (сам он называл её "Белой Богиней Рождения, Любви и Смерти") почитается в формах "девы", "матери" и "старухи", которые соответствуют трем стадиям женской жизни и трем фазам Луны: молодая, полная и убывающая.

Поэтому в вас одновременно присутствует сила творения и сила разрушения. В народе часто говорят: "Будь осторожен со своими желаниями". Так знайте - это о вас. Дело в том, что все ваши мысли и желания легко могут воплотиться в реальность.

Ваш Дар: Создание & Разрушение

Цифра 4. Элементалист

Цифра "четыре" символизирует 4 элемента нашей Земли: Огонь, Воду, Воздух и Землю. Ваша сущность находится в идеальном балансе со всеми этими 4 стихиями, поэтому вы очень рациональны и очень умны.

Поскольку вы постоянно черпаете энергию этих стихий, то вас очень тяжело наложить проклятие. Всё дело в том, что Огонь, Вода, Земля и Воздух создают вокруг вас своего рода особое магическое поле, которое отбивает любой негатив.

Ваш Дар: Элементальная магия

Цифра 5. Спиритуалист

Цифра "5" символизирует пятый элемент - Дух (Эфир, как его называли в древнегреческой магии). Рождённые под этой цифрой, находятся в постоянном контакте с духовным царством. Они легко могут вызывать силы из потустороннего мира и общаться с ними.

Вот почему такие люди могут быть отличными спиритуалистами. Ведь ими управляет "пятый элемент" - Дух!

Ваш Дар: Контакт с духами & Магия Предков

Номер 6. Ученик Солнца

Цифра 6 символизирует Солнце и всё, что с ним связано с ним. Следовательно, вы обладаете мощнейшим потоком энергии внутри. Ваш магический Дар берёт своё начало от Солнца. А значит вы - практически всемогущи.

Вы - целитель и лидер. Но не забывайте о том, что большая сила - это также громадная ответственность. Старайтесь не перебарщивать со своим даром и не использовать его во вред другим людям.

Ваш Дар: Ритуальная Магия & Исцеление

Номер 7. Ученик Луны

Цифра 7 символизирует Луну и всю ее магию. Ваш магический дар - это чистая и необузданная магия Луны.

Вам даже не надо ничего читать или узнавать о ритуальной магии - вы как будто с рождения знаете, что и как делать. И всё выходит легко и виртуозно. Этот дар импровизации связан с интуицией, которая очень сильно развита у вас.

Еще один дар - это то, что ваши мечты, как правило, носят пророческий характер. Как только вы о чем-то начинаете мечтать - это немедленно исполняется. Если вы с умом и мудростью будете пользоваться своим даром, то сможете творить чудеса!

Ваш Дар: Видения & Вещие Мечты

Цифра 8. Традиционное колдовство

Цифра 8 считается одной из самых магических. Если ваш день рождения связан с "8", то вы обладаете огромной магической силой.

У вас внутри "встроен" своеобразный компас, и вы точно знаете, что правильно, а что - нет.

Ваш Дар: Энергетические Манипуляции & Алхимия

Цифра 9. Шаман

Последняя цифра из списка символизирует объединение всего вышеперечисленного. Это ворота, где всё заканчивается и начинается снова. Вот почему вы видите вещи, как никто другой.

Вы артистическая и творческая натура, поэтому видите мир и людей "нестандартно" - с разных фокусов и перспектив. А значит вы можете лечить и исцелять.

Поскольку эта цифра символизирует смерть и возрождение, то вы чувствуете призраков и духов. Поэтому можете выходить за границы привычного мира и человеческих возможностей, как это делают все шаманы.

Ваш Дар: Астральная Проекция & Дух-Хранитель Магии

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