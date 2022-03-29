Как пережить трудные времена и не сойти с ума?

9 работающих способов "успокоиться", когда нервная система уже на грани.

"Вы не можете унять шторм, поэтому прекратите даже пытаться. Все, что вы можете сделать, это успокоиться. Шторм пройдет". Timber Hawkeye

Закат. Холодный ветер дуем в лицо. Я сижу на камне и смотрю вдаль. Где-то лают собаки, смеются подростки, куда-то бегут автомобили, где-то тихо играет музыка. Когда уже совсем потемнело, в квартирах то тут, то там начали хаотично включать свет.

Прекрасная картина перед глазами, но я поймал себя на мысли, что я не могу насладиться этим моментом. Мои мысли заняты чем- то другим, мое тело здесь, но сам я в другом месте.

Нерешенные проблемы совсем затуманили мой рассудок. Груз неурядиц "придавил" меня к земле.

От количества забот, которые навалились на меня уже стала страдать не только душа, но и мое тело. Постоянное напряжение и дрожь в руках. Так дальше жить нельзя. Моя нервная система совсем отказывается работать и постоянно дает сбой.

Узнали себя? У Вас так бывает?

Со временем я нашел способы, как снять стресс. Способы, которые мне лично помогли. Способы, которые успокаивают мою жену и маму. Делюсь своими знаниями:

1. Если ты злишься, то тратишь в два раза больше энергии. А когда ты энергетически пуст, то ты не в силах справиться со своими чувствами адекватно.

2. Найди фразы, которые тебе помогут прийти в себя. "Я справлюсь", "Это не выбьет меня из колеи", "Все это скоро закончится", "Не так страшен черт, как его рисуют", "Я со всем справлюсь" и т.д. Повторяй и используй только те фразы, в которые ты веришь, а не те, которые все считают "правильными".

3. Некоторым помогает способ "выписать" на листик весь свой гнев и ярость. Возьми ручку и напиши все то, что ты чувствуешь, как это началось, что больше всего тебя цепляет. Обычно после таких "писем" людям становится намного легче.

4. Спроси себя, что именно в эту минуту нужно твоей нервной системе для успокоения? Например, мне срочно нужна сигарета, хочу выйти на улицу и немного погулять, хочу выпить чего-то покрепче.

5. Не забывай про медитацию и йогу.

6. Танцы - крутой способ борьбы со стрессом. Танцуй! Твоему телу это нужно.

7. Отличный способ "отключиться от проблемы" - смех. Посмотри веселый фильм или поболтай на отвлеченные темы с друзьями. Твоя задача - отвлечься и улыбнуться.

8. Некоторые люди совсем не любят петь, а зря! Пение отлично снимает стресс.

9. Закрой глаза и представь, что все проблемы уже позади. Все уже решено, а тебе осталось только насладиться моментом. Представь все детали, обычно именно это помогает многим успокоиться и прийти в себя.

Иногда нам кажется, что мы оказались в безвыходной ситуации и все, что остается, - это просто опустить руки.

Но помните, из каждой ситуации есть выход. И все, что вам нужно - это научиться правильно мыслить.

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