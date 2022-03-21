Не кисни! Маски с лимоном для кожи лица

Лимон - один из самых полезных фруктов, его лечебные свойства оценены не только врачами, но и косметологами. Маски с лимоном для лица рекомендуют делать регулярно для поддержания тонуса и для необходимого питания кожи витамином С.

Маски с лимоном для лица питают и тонизируют кожу. Рассказываем, как приготовить их дома.

Маски с лимоном для лица: с учетом особенностей кожи

Лимон богат органическими кислотами, такими как яблочная и лимонная кислота, пектинами, витаминами, прежде всего витамином С. Маски с лимоном для лица подходят любому типу кожу, отличаются они лишь дополнительными ингредиентами, влияющими в больше мере на тот или иной тип кожи. Именно поэтому маски с лимоном для лица лучше всего делать у врача-специалиста в косметических салонах или использовать покупные маски от известных фирм-производителей, которые путем многочисленных тестов нашли идеальный состав компонентов именно для вашей кожи.

Для жирной кожи маски с лимоном для лица особенно эффективны, благодаря лимонному соку в их составе. Он способствует очищению и обеззараживанию кожи, сужению расширенных пор, а также нормализует пигментацию клеток кожи и убирает с лица жирный блеск. Также лимонный сок подходит для комбинированной и проблемной кожи, склонной к воспалению и угревой сыпи.

Для кожи нормальной и чувствительной лимонный сок необходимо разбавлять большим количеством нейтрализующих кислоту компонентов, таких как растительное масло и мед. В противном случае вы рискуете пересушить вашу кожу и вызвать раздражение.

Для сухой кожи маски с лимоном для лица рекомендуют делать не чаще 2-3 раз в неделю и делать перерыв между курсами таких масок. При соблюдении такого простого правила маски с лимоном для лица нормализуют процесс обмена веществ в клетках кожи, предотвратят преждевременное старение кожи путем обновления кожного покрова.

Для того, чтобы сделать маску с лимоном, лучше обратиться за помощью к специалистам в салонах или профессиональной косметике, но их можно сделать и дома.

Домашние маски с лимоном для лица

Маски с лимоном для лица для жирной кожи:

для увядающей кожи: во взбитый яичный желток добавить 1ч.л. сока лимона и измельченную в муку цедру лимона, размешать и добавить овсяные отруби для вязкости, нанести на лицо, после того, как маска затвердеет, смягчить ее теплой водой и аккуратно снять, умыться холодной водой;

стягивающая лимонная маска: во взбитый яичный белок добавьте несколько капель лимонного сока и нанесите на кожу на 15 минут. Смойте маску холодной водой.

Маски с лимоном для лица для нормальной кожи:

питательная лимонная маска: выжатый сок одного лимона добавить 2ст.л. Меда, размешать до однородной массы и смочить ею марлевую салфетку, затем нанести пропитанную салфетку на лицо и снять через 10-15 минут, смыть остатки маски нужно теплой водой;

смягчающая маска для лица: смешать яичный желток с 1ст.л. растертой в муку цедрой лимона и оставить под крышкой на 15 минут, затем добавить 1ч.л. растительного масла и размешать до однородной массы. Нанести ее на кожу толстым слоем и снять после высыхания раствором петрушки, затем сполоснуть кожу холодной водой.

Маски с лимоном для лица для сухой кожи:

отбеливающая маска для лица: мякоть лимона смешать с 1ст.л. муки и довести до состояния однородной массы, затем нанести на коду жирный крем и наложить полученную массу на лицо на 15 минут, снять такую маску можно салфеткой или теплой водой;

бодрящая маска для лица для увядающей кожи: смешать 1ч.л. жирного крема, 1ч.л. сока лимона, 1/2ч.л. майонеза, перемешать и нанести на лицо на 20-25 минут.

Маски с лимоном для лица не только питают вашу кожу витаминами и полезными веществами, но и тонизируют ее. Не забывайте, что любые маски нельзя наносить на область вокруг глаз. Это не только может повредить очень нежной и чувствительной коже в той зоне, но и негативно сказаться на слизистой, если мы говорим о масках с лимоном для лица.

Woman.ru