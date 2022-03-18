Хорошая девочка и светлый человек: 7 психологических масок, которые носят все

Кем и почему мы притворяемся? Очень мало людей позволяют себе появляться публично без маски, потому что мы все нуждаемся в защите и боимся показать свое настоящее лицо. Перечисляем основные типажи.

В психологической маске нет ничего страшного - с раннего детства мы понимаем, что коммуникация, контакт и, в конечном счете, любовь просто так не даются. Безусловной любви, к сожалению, на всех не хватает (и это еще один повод поучиться ей самим). Мы перенимаем модели поведения от родителей или тех людей, которые нам нравятся - для того, чтобы контролировать ситуацию, чтобы получить одобрение и позитив от людей и мира. Что за маски мы носим чаще всего?

Супермен

Этот человек всегда готов заявить "Спокойствие, только спокойствие!" - и отправиться спасать мир. Ну или себя самого, если он не слишком отягощен принципами гуманизма или человеколюбия. В любом случае причитать и заламывать руки он не станет.

Однако никто не может контейнировать эмоции и не выпускать их - это может привести к ментальным проблемам или скрытой агрессии (например, в семье). Супермену лучше всего заняться спортом, чтобы вовремя сливать все накопившееся.

Шут

С этим человеком не соскучишься - но и близко к нему не подойдешь. Юмор - отличная броня для недругов, но и друзья сквозь нее пробиваются с трудом. А если манера шутить еще и язвительная или откровенно ядовитая, то друзей не будет вовсе.

Так что периодически стоит расслабляться и вспоминать, что рядом - живые люди, которым можно сделать больно своими шутками. Да и самому Шуту не помешает периодически включать режим искренности и открытости. И показывать боль и страх, например. Даже когда очень страшно это делать.

Все нужно делать правильно и хорошо. Лучше всех. Но любой человек может ошибиться - просто потому, что всем это свойственно. А для отличника и ударника труда права на ошибку нет. Почему? Потому что он сам так решил.

Конечно, жить в постоянном напряжении очень тяжело, поэтому примерная девочка постоянно тревожится и переживает: а какую оценку ей поставят? В общем, от этой модели нужно уходить. Двойка? Ну и что?

Хулиган

Этому человеку нужно обратить на себя внимание любой ценой. Поэтому он может нарушать любые границы и правила, лишь бы его начали уважать. Или хотя бы признали сам факт его существования. Хулиган может открыто проявлять агрессию или тонко манипулировать - но за всем этим стоят все те же страх одиночества, неуверенность и желание любви.

Контрол-фрик

Кто проверит и перепроверит все и всех (включая и тех, кто сам в состоянии справиться с чем угодно)? Кто никому не даст расслабиться, замучает всех вопросами и расспросами и добровольно возьмет на себя ответственность за всех на свете (хотя его никто об этом не просил)? В основе такого поведения - страх неизвестности, попытка избежать неопределенности.

Светлый человек

Он всем нравится. Иногда до такой степени, что хочется удрать от него подальше - так яростно он ищет одобрения, так откровенно подстраивается под любые мнения и ситуации.

Но такого человека стоило бы пожалеть - на самом деле он просто очень боится посмотреть честно на себя самого. И он не знает, кто он. Возможно, как только он познакомится со своей Тенью, ему станет проще.

Интроверт и молчун

Человек в футляре, застенчивый и боязливый. Слова из него не вытянуть. А ведь это не просто так - он действительно боится, что сделает или скажет что-то не так. Молчун в глубине души может считать, что любые его действия должны быть совершенны, но, понятно, что такого просто не может быть.

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