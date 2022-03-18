4 ритуала молодости восточных красавиц, которые стоит взять на вооружение

Приятная забота о себе...

Восточные женщины славятся своей изящностью, красотой волос и чистой кожей. Во многом благодаря генетике, климату и особенностями питания. Но это вовсе не означает, что их природная красота не требует ухода. И некоторые ритуалы, связанные с заботой о своем теле, стоит попробовать и нам.

1. 36 кругов вокруг пупка.

Без этого не начинается ни одно утро восточной женщины.

Думаю, вы уже догадались: речь о массаже живота. Он выполняется сложенными вместе руками (правая сверху). Плавными круговыми движениями по часовой стрелке, с каждым кругом расширяя радиус. И обратно - против часовой стрелки, сужая радиус. Всего нужно погладить животик 36 раз туда и 36 - обратно.

Эти плавные движения помогают нормализовать перистальтику и быстрее очистить кишечник после сна. А мы с вами хорошо знаем, как тесно связаны между собой состояние кишечника и молодость кожи.

2. "Ластик" от морщин.

Легкие растирающие движения - одна из составных частей утреннего ухода за лицом на востоке.

Методика проста, как все гениальное. Хорошо разогретыми пальцами аккуратно растереть лицо: сначала снизу вверх, а потом от центра - к краям, работая подушечками, как ластиком (как будто стираете следы карандаша). Движения должны быть направлены только в одну сторону.

Достаточно 5 минут (я проверила), как кожа на лице начинает "отзываться". Иначе я это ощущение описать не могу.

3. Пальцы вместо расчески и платок.

Многие из вас наверняка не раз массировали пальцами кожу головы, если вдруг одолеет головная боль. Мягкие круговые движения от лба к затылку действительно облегчают состояние, усиливая приток крови.

Но мало кто знает, что "расчесывать" пальцами волосы нужно не только, чтобы избавиться от тяжести в голове. Расчесывая волосы руками, мы равномерно распределяем кожное сало по всей длине и создаем для них защитную мантию. От этого волосы меньше теряют влагу, а, значит, и выглядят более здоровыми.

Если к этому добавить обязательный платок, который защищает волосы от солнца и натуральные красители для волос, становится понятно отчего у восточных женщин волосы остаются густыми до самой старости.

4. Банный детокс.

Хамам для восточной женщины заменяет все наши спа-процедуры. Турецкая баня деликатнее действует на организм, в отличие от русской парной. Высокая влажность хамама способствует более активному похудению, так как тело в турецкой бане начинает разогреваться за счет собственных внутренних ресурсов. А, значит, и калорий сжигается больше.

Но кроме этого, женщина на Востоке не отправится в хамам без массажной перчатки-кессы, черного мыла и кофейного скраба. Черное мыло - это ни что иное как смесь пасты оливкового масла и экстрактов трав. Благодаря этому, нормализуется работа сальных желез, поры очищаются, а кожа становится бархатистой.

Cluber.com.ua