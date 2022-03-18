7 правил чистоты восточных мудрецов

Из поколения в поколение на Востоке передается опыт понимания человеческой природы, умения сохранять внутреннее равновесие, жить в гармонии с самим собой и окружающим миром.

Сегодня я расскажу о 7 правилах чистоты, благодаря которым восточные мудрецы наполняют свою жизнь светом и гармонией.

Правило чистоты рук

"Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду", - Конфуций.

Говоря о чистоте рук, восточные мудрецы напоминают: "будь честен". Воровство, умышленное и невольное, не проходит для души бесследно, наполняя ее тревогой и страхом разоблачения. Стоит ли украденное того, чтобы превращать свою жизнь в личный ад, притягивая к себе еще больше несчастий и бед?

Равно, как и скопидомство. Человеку не так много нужно, чтобы чувствовать себя счастливым. И, в первую очередь, это вовсе не материальные ценности. Что такое все золота мира по сравнению с отсутствующим здоровьем? Пыль.

Но есть и более тонкие материи, нежели воровство и жадность. Речь о том, что не нужно брать на себя чужую ответственность, взваливать на себя чужие проблемы.

Правило чистого слуха

"Посещать и слушать злых людей - это есть уже начало злого дела", - Конфуций.

Берегите свои уши и не только от холода и ветра. Избегайте негативной информации, токсичных, озлобленных, раздраженных людей с их бесконечным нытьем и осуждением всех и вся.

Даже одна негативная эмоция, которую вы добровольно пропускаете через себя, разрушает вашу энергетику. Уверена, каждый хоть раз испытывал чувство опустошения, головную боль и апатию после общения с такими людьми. Но кроме этого, они заражают нас отрицательной энергетикой, получше любого вируса. И мы невольно становимся переносчиками этого негатива, распространяя его вокруг, притягивая к себе проблемы и несчастья.

Просто вспомните о том, что подобное притягивает только подобное, когда вступаете в неприятный разговор или включаете телевизор.

Правило чистого взора

"Во всем есть красота, но не каждый ее видит", - Конфуций.

То же самое касается и зрения. Сцены жестокости, вражды, ненависти, унижения - это такой же негатив, как и дурные разговоры. С той лишь разницей, что сильнее впечатываются в память, подкрепленные яркой картинкой и разрушают не только нашу энергию, но и разум.

Дистанцироваться сложно, учитывая то, что нам транслируют по телевидению, и чем забит интернет. Но сложно, не означает невозможно. Только в нашей власти позволить себе увидеть, сколько в этом мире красоты.

Не стоит пускать в свою жизнь и зависть, она не менее страшна, чем сцены насилия, только действует осторожнее, исподтишка. Стоит ли впускать в свою душу чувство, которое будет незаметно, но верно разрушать вас изнутри?

Правило чистого звука

"Когда ты разгневан, думай о последствиях", - Конфуций.

Его можно было бы объединить со вторым правилом, ведь они взаимосвязаны. Нужно очень внимательно относиться к тому, что и как мы говорим, что транслируем в наше пространство и какой энергетикой, при этом, его наполняем.

Каждое произнесенное слово обладает особой вибрацией. Словом можно обидеть, унизить, ударить, причинить страдания. Но не только тем, которым они адресованы. А в первую очередь, самому себе. В жизни все всегда возвращается бумерангом. Думаю, стоит помнить об этом, когда в сердцах не сдерживаетесь от резких слов.

Но это касается не только грубых слов и брани. Любительницы поболтать, перемыть косточки подружкам, зависая вечер напролет в телефоне, рискуют не меньше, заполняя свою жизнь пустой болтовней настолько, что в ней для другого просто не остается места. Пусть и не разрушительная ситуация, но печальная, точно.

Правило чистого тела и одежды

"Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра", - Конфуций.

И опять же, не стоит его понимать только буквально. Хотя гигиену никто и не отменял. Вода дает силу, смывает беды и зависть, дарит нам здоровье. Так же, как красивая, опрятная одежда дает комфорт и повышает самооценку.

Но есть иная чистота, которая подразумевает, что не стоит потакать своим дурным привычкам, предаваться обжорству, забывать о мере, стремясь к чувственным удовольствиям. Это вовсе не означает, что нужно начать морить себя голодом и немедленно дать обет воздержания. Это лишь напоминание о том, что тело - храм нашей души. И ее чистота невозможна без здоровья и чистоты тела.

Правило чистого сердца и души

"Попытайтесь быть хотя бы немного добрее - и вы увидите, что окажитесь не в состоянии совершить дурной поступок", - Конфуций.

Мы рождаемся с кристально чистой душой и добрым сердцем, но мало кому удается сохранить этот дар. Человек несовершенен, как и окружающий мир. Мы попадаем в плен собственных страстей, амбиций, желаний.

Идя на поводу обстоятельств, совершаем дурные поступки, не чураемся подлости и лжи, становимся невосприимчивы к чужой боли, с каждым годом наращивая непробиваемый панцирь на сердце.

Живем только для себя, охлаждая и оскверняя душу. Забывая, что сильными и успешными нас делает вера, любовь и благодарность. Вот тот стержень, благодаря которому, наши мир еще не рухнул.

Правило чистых мыслей

"Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку", - Конфуций.

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