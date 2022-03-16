Музыка спасет мир: как успокоить нервы при помощи песен

В критической ситуации мы в первую очередь вспоминаем о медитациях, психологе или общении с близкими, но они доступны не всегда. Между тем, музыка, которая всегда под рукой, может стать самым эффективным инструментом в борьбе со стрессом.
Чтобы отвлечься от тревожных новостей и снизить уровень психологического напряжения, специалисты рекомендуют слушать музыку. Музыкальная терапия занимает особое место среди методик арт-терапии, направленных на регулирование эмоционального состояния человека и снижение его уровня беспокойства.
Woman.ru совместно с МТС подготовил небольшую памятку о том, как слушать музыку, чтобы помочь себе избавиться от тревоги. Ниже - подборка музыкальных плейлистов, которые отвлекут от негативной информации.
Как правильно слушать музыку, чтобы избавиться от стресса:
1. Подбирайте музыку под настроение. Если вам грустно, не избегайте грустных песен - включите что-то печальное, а затем то, что поможет сместить фокус на другие эмоции.
2. Записывайте свои эмоции и чувства после прослушивания песен - это поможет перенаправить негативные чувства на бумагу, проанализировать их и отпустить.
3. Попробуйте находить новые звуки уже в знакомых композициях, это отвлечет ваше внимание и позволит расслабиться.
Какую музыку слушать, чтобы избавиться от стресса:
- Чтобы привести мысли в порядок
Музыка для генеральной уборки в голове
- Для поднятия настроения
Песни, которые вызывают улыбку и любовь к жизни
- Чтобы почувствовать себя сильным
Этот плейлист можно назвать "лекарством от жизненных трудностей". Музыка помогает уйти от отчаяния. Существует огромное число песен, которые помогут почувствовать себя сильным несмотря ни на что.
- Медитативное состояние
Создаем спокойную и умиротворяющую атмосферу для ежедневных практик.
- Помечтать
Песни с легким звучанием, чтобы уделить время мечтам и планам