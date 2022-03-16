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16 марта 2022 20:21

Музыка спасет мир: как успокоить нервы при помощи песен

В критической ситуации мы в первую очередь вспоминаем о медитациях, психологе или общении с близкими, но они доступны не всегда. Между тем, музыка, которая всегда под рукой, может стать самым эффективным инструментом в борьбе со стрессом.

Чтобы отвлечься от тревожных новостей и снизить уровень психологического напряжения, специалисты рекомендуют слушать музыку. Музыкальная терапия занимает особое место среди методик арт-терапии, направленных на регулирование эмоционального состояния человека и снижение его уровня беспокойства.

Woman.ru совместно с МТС подготовил небольшую памятку о том, как слушать музыку, чтобы помочь себе избавиться от тревоги. Ниже - подборка музыкальных плейлистов, которые отвлекут от негативной информации.

Как правильно слушать музыку, чтобы избавиться от стресса:

1. Подбирайте музыку под настроение. Если вам грустно, не избегайте грустных песен - включите что-то печальное, а затем то, что поможет сместить фокус на другие эмоции.

2. Записывайте свои эмоции и чувства после прослушивания песен - это поможет перенаправить негативные чувства на бумагу, проанализировать их и отпустить.

3. Попробуйте находить новые звуки уже в знакомых композициях, это отвлечет ваше внимание и позволит расслабиться.

Какую музыку слушать, чтобы избавиться от стресса:

  • Чтобы привести мысли в порядок

Музыка для генеральной уборки в голове

  • Для поднятия настроения

Песни, которые вызывают улыбку и любовь к жизни

  • Чтобы почувствовать себя сильным

Этот плейлист можно назвать "лекарством от жизненных трудностей". Музыка помогает уйти от отчаяния. Существует огромное число песен, которые помогут почувствовать себя сильным несмотря ни на что.

  • Медитативное состояние

Создаем спокойную и умиротворяющую атмосферу для ежедневных практик.

  • Помечтать

Песни с легким звучанием, чтобы уделить время мечтам и планам

Woman.ru


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