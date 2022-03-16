Музыка спасет мир: как успокоить нервы при помощи песен

В критической ситуации мы в первую очередь вспоминаем о медитациях, психологе или общении с близкими, но они доступны не всегда. Между тем, музыка, которая всегда под рукой, может стать самым эффективным инструментом в борьбе со стрессом.

Чтобы отвлечься от тревожных новостей и снизить уровень психологического напряжения, специалисты рекомендуют слушать музыку. Музыкальная терапия занимает особое место среди методик арт-терапии, направленных на регулирование эмоционального состояния человека и снижение его уровня беспокойства.

Woman.ru совместно с МТС подготовил небольшую памятку о том, как слушать музыку, чтобы помочь себе избавиться от тревоги. Ниже - подборка музыкальных плейлистов, которые отвлекут от негативной информации.

Как правильно слушать музыку, чтобы избавиться от стресса:

1. Подбирайте музыку под настроение. Если вам грустно, не избегайте грустных песен - включите что-то печальное, а затем то, что поможет сместить фокус на другие эмоции.

2. Записывайте свои эмоции и чувства после прослушивания песен - это поможет перенаправить негативные чувства на бумагу, проанализировать их и отпустить.

3. Попробуйте находить новые звуки уже в знакомых композициях, это отвлечет ваше внимание и позволит расслабиться.

Какую музыку слушать, чтобы избавиться от стресса:

Чтобы привести мысли в порядок

Музыка для генеральной уборки в голове

Для поднятия настроения

Песни, которые вызывают улыбку и любовь к жизни

Чтобы почувствовать себя сильным

Этот плейлист можно назвать "лекарством от жизненных трудностей". Музыка помогает уйти от отчаяния. Существует огромное число песен, которые помогут почувствовать себя сильным несмотря ни на что.

Медитативное состояние

Создаем спокойную и умиротворяющую атмосферу для ежедневных практик.

Помечтать

Песни с легким звучанием, чтобы уделить время мечтам и планам

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