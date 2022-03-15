Есть люди — мухи, есть люди — пчелы: жизненная притча

Выбирайте свое окружение правильно!

Однажды один миллиардер провожая на заслуженный отдых секретаршу, проработавшую с ним долгое время, решил подарить ей пару миллионов долларов, чтобы она ни в чем не нуждалась.⠀

И тогда секретарша в недоумении говорит ему:

- Что вы делаете? Я и так к выходу на пенсию накопила себе несколько миллионов долларов.

Миллиардер:

- Но как вы накопили столько денег?

- Я все время участвовала на собраниях с вами. Когда вы по телефону скупали свободные земли или какие-то ценные бумаги, я делала то же самое хотя в небольших объёмах. Я копировала ваши действия. Таким образом, когда вы зарабатывали миллионы, я зарабатывала сотни тысяч долларов. А когда вы зарабатывали миллиард, я миллион!

Жизненный лайфхак: с кем поведешься, того и наберешься. Есть люди - мухи, и есть люди - пчелы!

Пчела всегда будет вас вести к цветам!

С умными людьми будете развиваться!

С хорошими людьми будете достигать целей! С плохими - будете всегда в негативе.

С трудолюбивыми - будете стремиться! С умными - будете гением! Со знающими будете высоко подниматься.

Будьте подальше от людей, у которых нет мечты и целей. Которые всегда жалуются на жизнь. Они вас потянут вниз.

Выбирайте, создавайте свое окружение правильно!

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