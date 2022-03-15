Есть люди — мухи, есть люди — пчелы: жизненная притча

Выбирайте свое окружение правильно!
Однажды один миллиардер провожая на заслуженный отдых секретаршу, проработавшую с ним долгое время, решил подарить ей пару миллионов долларов, чтобы она ни в чем не нуждалась.⠀
И тогда секретарша в недоумении говорит ему:
- Что вы делаете? Я и так к выходу на пенсию накопила себе несколько миллионов долларов.
Миллиардер:
- Но как вы накопили столько денег?
- Я все время участвовала на собраниях с вами. Когда вы по телефону скупали свободные земли или какие-то ценные бумаги, я делала то же самое хотя в небольших объёмах. Я копировала ваши действия. Таким образом, когда вы зарабатывали миллионы, я зарабатывала сотни тысяч долларов. А когда вы зарабатывали миллиард, я миллион!
Жизненный лайфхак: с кем поведешься, того и наберешься. Есть люди - мухи, и есть люди - пчелы!
Пчела всегда будет вас вести к цветам!
С умными людьми будете развиваться!
С хорошими людьми будете достигать целей! С плохими - будете всегда в негативе.
С трудолюбивыми - будете стремиться! С умными - будете гением! Со знающими будете высоко подниматься.
Будьте подальше от людей, у которых нет мечты и целей. Которые всегда жалуются на жизнь. Они вас потянут вниз.
Выбирайте, создавайте свое окружение правильно!