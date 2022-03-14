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Как реагировать на то, что вы не можете изменить

О трех позициях восприятия мира (в зависимости от контекста и ситуации).

Мы можем контролировать свою реакцию на то, что происходит вокруг...

Происходящее далеко не всегда подконтрольно нам. Но мы можем контролировать свое восприятие этих событий и реакцию на них. Наше восприятие - это наша зона ответственности.

В НЛП говорят о трех позициях восприятия мира, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от контекста и ситуации.

Первая позиция восприятия

Это когда вы смотрите на происходящее как бы из своих глаз, оцениваете ситуацию через свою картину мира, прогоняете через свои эмоции и свой опыт. Это великолепная позиция, но в турбулентное время она безумно истощает.

Все, что вы видите, чувствуете и слышите, мгновенно сплетается с вашими эмоциями и состояниями. Да, это называется "жить на полную". Но когда прежний мир и система перестраивается, вам непросто видеть происходящее в полном объеме. Первая позиция восприятия хороша, когда вы чувственно живете, строите отношения.

Вторая позиция восприятия

Это когда вы смотрите на происходящее как-бы глазами других (разных!) людей или системы. Скажем, глазами МВФ или ВОЗ. Естественно, это будет ваша интерпретация. Эксперимент весьма интересный, и в нем, безусловно, много разных интерпретаций. Но он позволяет разбавить ваше крайне эмоциональное реагирование на ситуацию.

Третья позиция восприятия

Хладнокровное, прагматичное, безэмоциональное восприятие ситуации. Вы словно выскальзываете из тела и смотрите на себя со стороны. Представьте, что вы стали камерой, которая фиксирует происходящее. Не оценивает. Не интерпретирует. Не делает глубокомысленных выводов. Только фиксирует.

В турбулентное время третья позиция восприятия является очень важной. Как выйти из состояния эмоций в третью позицию восприятия и включить холодный ум? В этом вам поможет техника "множественная диссоциация".

Техника "множественная диссоциация"

Возьмите стул, поставьте посреди комнаты, сядьте и войдите в первую позицию восприятия:

  • Что я чувствую?
  • Какие у меня мысли и эмоции?
  • Чего я боюсь?
  • Что вызывает гнев?

Представьте страшное развитие событий и соберите внутри себя ваши ощущения. А затем позвольте всему - вашему телу, одежде, мыслям и эмоциям - остаться на стуле, как скафандру. А сами физически проскользните через пространство в левом или правом боку, как будто бы "без телесной сущности". Затем со стороны посмотрите на тот субъект, который сидит на стуле, и спокойно опишите его:

  • Это девушка / мужчина.
  • Одет (-а) во...
  • Руки лежат на коленях.
  • Кончики губ подняты вверх...

Фиксируете. Никакой интерпретации типа "кажется, он (-а) расстроен (-а)".

После этого вновь закройте глаза и в том месте, где вы находитесь, соберите все оставшиеся эмоции и повторите. Тело оставьте в этой точке и выскользните. Опишите то, что вы видите. Получается, у вас уже две точки: где вы сидите и где смотрите на себя, сидящего (-ую), со стороны.

Повторите такие "выскальзывания" 4-5 раз. Затем очень важно по этим же точкам возвращаться. Каким образом? Поочередно встаете в каждую из точек и говорите: "собираю себя и все ресурсы, что есть в этой точке"

Когда "соберётесь по точкам" и снова окажетесь на стуле, сделайте глубокий вдох и вновь представьте ситуацию, которая до этого вызывала у вас негативные эмоции. Вы заметите, как совершенно по-новому будете к ней относиться.

Когда вы повторите эту технику 5, 6, 7, 10 раз на разные ситуации, ваш мозг поймет, что это действие можно оптимизировать, и вскоре будет автоматически выбрасывать вас в третью позицию восприятия. А значит, вы сможете очень быстро входить в состояние спокойствия.

Окружающие могут пытаться втянуть вас в негативное эмоциональное состояние. В принципе, это воронка, из которой может быть сложно выйти, даже если вы прекрасно управляете своими эмоциями. Важно с малознакомыми людьми и новостями взаимодействовать из третьей позиции восприятия, чтобы не растратить свои ресурсы и через определенное время использовать сэкономленные личные ресурсы для своих целей.

Cluber.com.ua


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