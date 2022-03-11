30 вещей, которые стоит прекратить с собой делать

Как сказала Мария Робинсон, "Никому не дано вернуться в прошлое, чтобы изменить его, зато каждый может начать все сначала, чтобы создать новый финал". Нет ничего вернее. Но прежде всего вам нужно прекратить делать то, что может вас остановить.

И вот с чего можно начать:

1. Прекратите проводить время не с теми людьми. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими вас дотла. Если кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о ваших условиях. Вам не придется бороться за место. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно нивелирует вашу ценность. И помните, что ваши настоящие друзья - это не те, кто поддерживает вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи.

2. Прекратите убегать от своих проблем. Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе устроены. Мы созданы так, чтобы огорчиться, расстроиться, испытать боль, возможно, даже упасть. В этом и есть смысл жизни - сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце концов решать их. Именно это и делает нас людьми.

3. Прекратите врать самим себе. Вы можете делать это с кем угодно, но только не с собой. Наша жизнь может улучшиться лишь тогда, когда мы позволяем себе риск, и первая, самая трудная наша возможность - это быть честными с самими собой.

4. Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. Страшнее всего потерять себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то другому и забывая о собственной исключительности. Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если существует подходящий момент, чтобы услышать себя и сделать то, что для вас действительно важно, то этот момент настал.

5. Не пытайтесь быть кем-то другим. Одна из самых сложных задач в жизни - это быть самим собой в мире, который пытается сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как есть.

6. Прекратите держаться за прошлое. Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую.

7. Прекратите бояться сделать ошибку. Делать что-то и ошибаться - как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать. Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали.

8. Прекратите ругать себя за прошлые ошибки. Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, одно можно сказать точно: ошибки помогают нам найти правильного человека и правильные вещи. Мы все ошибаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши ошибки, вы не ваша борьба, вы - здесь и сейчас - имеете возможность выстроить свой день и свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в будущее.

9. Прекратите пытаться купить счастье. Многое из того, что мы хотим, стоит дорого. Но правда заключается в том, что вещи, которые действительно делают нас счастливыми - любовь, смех и работа над своими чувствами - совершенно бесплатны.

10. Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с кем-то еще.

11. Прекратите бездельничать. Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. Оценивайте ситуацию - и предпринимайте решительные действия. Вы не сможете изменить то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой прогресс сопряжен с риском. И здесь важна очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты.

12. Прекратите думать, что вы не готовы. Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство серьезных возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей зоны комфорта, а значит, мы действительно будем испытывать дискомфорт.

13. Прекратите втягиваться в отношения по неправильным причинам. Отношения нужно строить с умом. Лучше быть одному, чем в плохой компании. Не нужно спешить с выбором. Если что-то должно произойти, оно случится - в нужное время, с нужным человеком, и на самых лучших основаниях. Погружайтесь в любовь, когда вы будете готовы, а не тогда, когда почувствуете себя одиноким.

14. Прекратите отказываться от новых отношений только потому, что старые не работали. У всех, кого бы вы ни встретили, есть свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то - использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего, что некоторые из них выявят в вас самое лучшее.

15. Прекратите конкурировать со всеми. Не переживайте, что другие в чем-то успешнее вас. Сконцентрируйтесь на достижении собственных ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе между ВАМИ и САМИМ СОБОЙ.

16. Прекратите завидовать. Зависть - это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя: "Что есть у меня из того, что каждый хочет?"

17. Прекратите жаловаться и жалеть себя. Игральные кости жизни бросаются для того, чтобы переместить вас в каком-то важном направлении. Вы можете не видеть или не понимать всего происходящего, и это может быть болезненно. Но оглянитесь на те плохие расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, что зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку, состоянию души или ситуации. Улыбнитесь же! Пусть все знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера.

18. Прекратите растравлять обиды. Не проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном итоге вы навредите себе больше, чем людям, которых ненавидите. Прощение не означает "меня устраивает все, что вы со мной сделали". Оно говорит: "Я не позволю тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье навсегда". Прощение - это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И помните, что прощать нужно не только других людей, а и самих себя. Если это необходимо, простите себя и двигайтесь дальше, чтобы попытаться в следующий раз справиться лучше.

19. Прекратите позволять другим низводить вас до их уровня. Не нужно снижать планку, чтобы соответствовать тем, кто отказывается ее повышать.

20. Прекратите тратить время на объяснения. Ваши друзья в них не нуждаются, а враги не поверят вам в любом случае. Просто поступайте так, как действительно считаете правильным.

21. Прекратите бегать по кругу. Самое время сделать глубокий вдох приходит именно тогда, когда у вас нет на это времени. Пока вы продолжаете делать то, что делаете, вы продолжаете получать то, что получаете. Иногда нужно дистанцироваться, чтобы увидеть все в истинном свете.

22. Прекратите пренебрегать мелочами. Наслаждайтесь пустяками, поскольку в один прекрасный день вы можете оглянуться назад и обнаружить, что это были великие вещи. Лучшая часть вашей жизни состоит из незначительных безымянных моментов, потраченных на то, чтобы подарить улыбку человеку, который для вас действительно важен.

23. Прекратите попытки сделать все идеально. Реальный мир вознаграждает не перфекционистов, а тех, кто стремится к достижению своей цели.

24. Прекратите идти по пути наименьшего сопротивления. Жизнь не так проста, особенно если вы планируете достичь чего-то стоящего. Не выбирайте легкий путь. Сделайте что-нибудь экстраординарное.

25. Прекратите делать вид, что все в порядке, если это не так. Ничего страшного, если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны всегда быть сильным, и нет необходимости постоянно доказывать, что все идет хорошо. Не нужно переживать из-за того, что подумают другие - поплачьте, если это вам нужно: слезы целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться.

26. Прекратите винить других в своих проблемах. Достижение вашей мечты напрямую зависит от того, насколько вы берете ответственность за свою жизнь. Когда вы обвиняете других за то, что с вами происходит, вы отказываетесь от ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни.

27. Прекратите пытаться быть всем для всех. Это невозможно, вы просто сожжете себя. Но если вы подарите радость одному человеку, это может изменить мир. Возможно, не весь мир, но его мир - точно. Поэтому сфокусируйтесь.

28. Прекратите слишком много беспокоиться. Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей, оно лишь избавит нас от сегодняшней радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то обдумывания - это задать себе вопрос: "Будет ли это важно через год? Три года? Пять лет?" Если нет, то не стоит и беспокоиться.

29. Прекратите фокусироваться на вещах, которых вы не желаете. Сосредоточьтесь на том, чего вы действительно хотите. Позитивное мышление - один из ключевых моментов каждого великого успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни сегодня произойдет что-то прекрасное, рано или поздно вы заметите, что были правы.

30. Прекратите быть неблагодарным. Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши дела, просыпаясь, каждый день благодарите за свою жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою. Вместо мыслей о своих лишениях попробуйте думать о том, что у вас есть и чего другие лишились.

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