10 советов монаха Шаолиня, которые помогут вам сохранить молодость

Автор этих правил был не только мастером боевых искусств, но и очень мудрым человеком...

Мы часто говорим, что здоровье является нашим самым большим богатством. Но сколько людей не только говорят о здоровье, но и что-то делают для того, чтобы его укрепить? Если мы действительно хотим что-то сделать, нужно начинать действовать уже сегодня. И чтобы помочь держаться на пути, ведущем к здоровью, предлагаю отрывок из одного из шаолиньских текстов.

Он был написан монахом Шаолиня, бывшим не только мастером боевых искусств, но и очень мудрым человеком. В этом отрывке он дает советы, как сохранить здоровье и молодость на долгое время.

1. Не думайте слишком много. Лишние мысли отнимают ваши силы и энергию. Они способны состарить вас раньше времени.

2. Не говорите слишком много. Большинство людей либо говорят, либо делают. Делать -лучше.

3. Когда вы работаете, поработайте 40 минут, а после сделайте перерыв на 10 минут. Когда вы постоянно смотрите на что-то, это может повредить ваши глаза и внутреннее спокойствие.

4. Когда вы счастливы, нужно контролировать это счастье. Если вы утратите контроль, то навредите энергии ваших легких.

5. Не волнуйтесь слишком сильно и старайтесь меньше злиться, потому что это наносит вред вашей печени и кишечнику.

6. Когда вы что-то едите, не ешьте слишком много. И никогда не переедайте, потому что это вредит вашей селезенке. Если после трапезы вы испытаете голод, съешьте совсем немного, чтобы его заглушить.

7. Когда вы что-то делаете, делайте это обстоятельно. Никогда не торопитесь. Вспомните о пословице "Торопись медленно, и доберешься до места быстрее".

8. Если вы тренируете лишь тело, и никогда не занимаетесь гимнастикой цигун, вы утрачиваете внутренний баланс, и становитесь нетерпеливым. Вы теряете инь вашего тела. Гимнастика же цигун помогает вам восстановить баланс между инь и ян.

9. Если же вы не нагружаете тело и занимаетесь лишь медитациями и гимнастикой цигун, то вскоре вы израсходуете всю вашу энергию ян, и это непременно приведет к болезням.

10. Шаолиньское кунг-фу предназначено для того, чтобы сбалансировать инь и ян. Неважно, как много вы ими занимаетесь - важно чувствовать, что именно нужно вашему телу.

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