Почему изгоняют самых честных и справедливых

Добрых и честных не очень любят. На их фоне остальные выглядят так себе...

На фоне хороших людей остальные выглядят так себе...

В Древней Греции был такой обычай: на главной площади разбивали публично глиняные амфоры. Много, чтобы черепков всем хватило. А потом граждане выцарапывали иглами на черепках имя того человека, которого хотели изгнать из Афин. Если набиралось 6 тысяч черепков с именем "добро пожаловать в изгнание".

Черепки назывались остраконами. Вот отсюда пошло выражение "подвергнуть остракизму".

Так изгоняли разных тиранов и проворовавшихся сенаторов. И просто нехороших людей. Злодеев, чья вина не доказана, но всем известна.

Ну вот, был такой очень хороший полководец и политик Аристид. О нем легенды слагали, такой он был справедливый и отважный. Так и прозвали его - "Справедливый Аристид". Просто пример самоотверженности и честности!

Этот Аристид шёл по агоре, а навстречу ему - неграмотный человек с черепком для голосования. И этот неграмотный прохожий попросил Аристида нацарапать имя на черепке. Имя того, кого следовало изгнать из Афин.

Как вы думаете, чьё имя попросил нацарапать этот гражданин? Конечно, Аристида!

А на изумленный вопрос полководца "Что тебе справедливый Аристид сделал?" - гражданин ответил, что надоел ужасно. "Сил больше нет слушать про справедливость Аристида из каждого утюга, так сказать. Надоело слушать про его добродетели. Пусть его изгонят поскорее, достал. Замучил уже". Или сами представьте гневные слова этого человека. Замените народными синонимами.

Аристид был честный и справедливый. И нацарапал своё имя. Добавив, что про его честность и справедливость ещё могут вспомнить.

Понимаете, добрых, честных и справедливых не очень любят. На их фоне остальные выглядят так себе. Не такими справедливыми и отважными. И надоедает слушать про хорошие поступки и качества другого человека. Восхваления приедаются. И хорошего, справедливого человека стараются прогнать, чтобы не сравнивать себя с ним. И просто: надоел - да и все.

Уходят от хороших мужей, бросают честных и добрых жён, предают верных друзей и увольняют самого честного и трудолюбивого сотрудника. Избавляются от лучшего члена команды. От справедливого руководителя. Это "принцип Аристида".

Всегда удивляешься, конечно. Но быть слишком хорошим невыгодно и опасно. Особенно - среди не слишком хороших людей.

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