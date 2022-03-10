Понять границы своей силы и научиться действовать в них – бесценно

Отрицание бессилия во многих ситуациях заставляет нас тратить время в поисках волшебных таблеток, панацей и стратегий на все времена. А их нет.

О силе и бессилии...

Современный мир, эскалирующий свою силу, без должного уважения относится к собственному бессилию, попросту (или по-подростковому) отрицая его. С летящим вперед прогрессом ощущение бессилия, а значит, и собственных границ, становится всё призрачнее. Вернее, оно всё отодвигается и отодвигается, отдаляя от нас возможность ощутить свою человеческую природу и по-настоящему созреть. Чем больше мы расширяем свои возможности, информационные и технические, тем медленнее понимаем, что мы всего лишь люди, на которых действуют всё те же физические законы и биологические закономерности, ощущение которых можно обмануть, но воздействие отменить невозможно.

Вот, например, разговор по скайпу - это, конечно, тоже разговор, но в нем нет и не будет многого. И люди бессильны воспроизвести живое техническими средствами.

Старение - это процесс, который можно замедлить, но нельзя остановить. Говорят, что скоро, когда научатся выращивать человеческие органы, мы станем бессмертными. Но тогда планету ждут совсем другие вопросы, которые рано или поздно приведут нас опять же к беспомощности и необходимости принимать непопулярные решения. Кстати, сами решения - это тоже палка о двух концах. Не всё возможно решить. И как бы ни расширялись горизонты, всё равно ясно виден край.

Есть множество смертельных болезней, от которых мы ищем и находим лекарство, но появляются новые недуги, которые напоминают нам о нашей хрупкости и беспомощности в простых ситуациях.

Многое можно сделать с собой, но изменить свое прошлое невозможно, как и генетические предрасположенности. У человека всё равно есть темперамент, телосложение и врожденные способы реагирования. Они даны ему от рождения. И с ними ничего не поделаешь, даже если сходишь на тысячу тренингов. Можно только примириться, пройдя через опять же через злость и бессилие.

И всё же многое можно сделать с собой, но ничего невозможно сделать с другим человеком без его на то желания. Любое исцеление отношений начинается с признания бессилия перед реальностью другого человека. Всё остальное - зависимость. Но и само признание бессилия ничего не решает, а только дает возможность. Что он там решит, этот другой человек, кто его знает...

Отрицание бессилия во многих ситуациях заставляет нас тратить время в поисках волшебных таблеток, панацей и стратегий на все времена. А их нет. Это как поиски Атлантиды, философского камня, священного Грааля, золотого руна, живой воды или алхимии золота. Всё тщетно. И чем быстрее мы поймем это, тем быстрее займемся своей, локальной, человеческой, такой короткой, лишенной смысла, но в то же время весьма интересной жизнью.

Когда дети дорастают лет до трех и утверждаются в своих возможностях, сила кажется им безграничной, но мир через физические предметы и явления, а также через реакцию взрослых ограничивает их. И это благо. Расширяясь, они сталкиваются с пределами своих сил. Дети переживают этот кризис и успокаиваются. Опыт пережитого бессилия - это то, что возвращает человека в свои границы и делает по-настоящему человеком, а не пульсирующей бесконечно расширяющейся, сметающей всё на своем пути звездой.

Понять границы своей силы и научиться действовать в них - бесценно. Но их можно понять, только встретив свое бессилие. Любой, изучавший свою силу, встретился с этим. Все великие рано или поздно остановились. И Наполеон Бонапарт, и Уинстон Черчилль, и Стив Джобс... Кто-то - о другую страну, кто-то - о старость, а кто-то - о смертельную болезнь. Многое возможно, но не всё. Есть граница между нами и космосом - и даже между нами и многими нашими желаниями. И на этой границе спокойно поджидает бессилие - как последний предел человеческого бытия. Как напоминание человеку, что он всего лишь человек.

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