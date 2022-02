Парфюмер назвала главные ароматы и тренды весны

Весной появляется желание окружать себя ароматами с более легким "дыханием".

Близость к природе

"Карантин 2020 года наложил отпечаток на времяпрепровождение и приоритеты человека, захотелось заботиться о своем здоровье, прислушиваться к своим желаниям, высыпаться, и изучать новое", - рассказывает основатель Школы парфюмерного искусства и бренда Valerie Nesterova Exclusive Perfumes Валерия Нестерова.

Отсюда интерес к новым природным ноты в парфюмах, на духи со спа-эффектом, в них, как правило, входят цитрусовые ноты, ноты зеленого чая и чая матча, древесные запахи. Хорошие примеры - аромат с ромашкой Memoire D'une Odeur от Gicci, смесь апельсина и грейпфрута в Eau des Jardins от Clarins, матча в Matcha Meditation by Maison Margiela

Тренд на эко

Еще один тренд связан с устойчивым развитием, с экологичностью и этичностью использования парфюмерных ингредиентов, рабочего труда и условий производства, упаковочных материалов. Все больше парфюмерных компаний задумываются на тему сохранения и бережного отношения к природе, выпуская соответствующую продукцию. К примеру, американский бренд Rebel выпускает биоразлагаемую упаковку для своих парфюмов.

Сладкий мускус

Запросы на популярные ароматы задают в том числе производители парфюмерного сырья. Так, частыми игроками в парфюмерии стали сладкие мускусные ноты (они обозначаются как Strawbinone или Sorbettolide).

Психоделики

Нишевые бренды часто экспериментируют с необычным сочетанием нот. То, что раньше было страшно смешать на одной тарелке, теперь заливается в флаконы на продажу. Так, у марки Amadine Clerc Marie появился парфюм Tomato Rainbow с миксом томата, моркови, грибов.

Индивидуальный подход

В мире идет тенденция на индивидуальность: изучение собственных вкусов и интересов, покупка того, чего нет у других. Разобраться в огромном ассортименте ароматов или получить свои духи можно с помощью профессионалов - парфюмерных стилистов. Например, можете ли вы сразу решить, почувствуете ли вы смесь папируса, ветивера и иланг-иланга в Do Not Disturb от Vilhelm Parfumerie или сможете ли сказать, подойдет ли вам флакон-помада со сладко-фруктовым наполнением Yes I Am Glorious от Cacharel?

Новые варианты нанесения

Времена, когда мы наносили парфюм на запястья или растирали за ушком, давно прошли. В современной парфюмерии существуют несколько техник нанесения. Например, когда не нужен яркий шлейф, нужно нажать на флакон один раз и нанести парфюм сзади по линии роста волос или на яремную впадинку.

Для более сильного звучания следует нанести духи на 3 точки: сзади по линии роста волос (1-2 распыления), на яремную впадинку, "дождиком на волосы" (1-4 распыления). Такая техника позволяет ощущать звучание аромата "в объеме".

Наслаивание ароматов (лейеринг) - сочетание 2-3 парфюмов в 1 образе, больше точно не надо. Ароматы наносятся техникой объемного шлейфа: один парфюм - в одну зону, второй - в другую. Самое главное - проверить сочетание этих парфюмов между собой до нанесения на кожу.

Для наслаивания рекомендуется выбирать простые и легкие ароматы, с монозвучанием. Например, легкими получились Eau de Lingerie от Guerlain и Baciami от Bvlgari.

Lady.mail.ru