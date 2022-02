Блогер как профессия: почему так быстро меняются тренды и как за ними успеть

"Чтобы стать звездой Сети, участвовать в продвижении брендов, нужно быть профессионалом", - считает генеральный директор компании Isight people Алина Зиннатуллина.

Быстрое развитие цифровых технологий, доступ в социальные сети - все это дает возможность любому человеку стать медийной персоной и получить известность. Если посмотреть рейтинг современных популярных профессий, то блогер и тиктокер (другими словами "инфлюенсер") являются одними из самых востребованных профнаправлений среди молодых людей. Каких-то 20 лет назад трудно было представить, что человек, ведущий постоянный блог в Сети, может стать кумиром общества. И зарабатывать очень приличные деньги.

О том, кто такие блогеры, о природе их успеха, о блогинге как о профессии рассказывает генеральный директор компании Insight people Алина Зиннатуллина.

Прошло то время, когда люди считали, что блогер - это несерьезно и не является профессией. Сегодня всем понятно, чтобы быть успешным блогером, иными словами лидером мнений, нужно много трудиться. Когда мы говорим "блогер", кого мы подразумеваем? В начале нулевых годов - это мастер текста в Живом Журнале, позже - владелец динамичного аккаунта Фейсбук/вКонтакте/Твиттер. YouTube вырастил довольно много популярных личностей. Теперь - мейнстрим существует в Инстаграме и ТикТоке. Чем обусловлена такая скорая смена трендов?

По сути, каждые пять лет индустрия полностью обновляется. Новая платформа диктует свою стилистику, принципы построения контента и новые подходы к работе с аудиториями. Меня часто спрашивают: можно ли считать блогинг профессией? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что такое профессия как определение. Прежде всего, это род занятий, который востребован и требует специальных умений, которые хорошо оплачиваются.

Итак, какими специальными умениями должен обладать блогер?

Согласитесь, мало быть просто харизматичным, иметь чувство юмора и актерские навыки. Сегодня важно еще демонстрировать высокий уровень культуры речи и обладать широким кругозором. Рынок перенасыщен, конкуренция высока как никогда. Каждый день появляются новые герои и уходят старые, поэтому впечатление, что популярным блогером может стать каждый - обманчиво.

Что касается, дохода. То, безусловно, первое время работа блогера вряд ли будет приносить значительную прибыль. Но всегда нужно идти вперед. Как говорится, дорогу осилит идущий. В конечном счете усердие, терпение и упорство приведут блогера к заветной цели и позволят монетизировать его таланты.

Чтобы добиться успеха, иметь тысячи-миллионы подписчиков, понадобится время и практика. Для того, чтобы найти свою тематику, иными словами свою "изюминку", стоит пробовать и не бояться экспериментировать.

Блогинг соединяет в себе творчество и предпринимательство. Сейчас, чтобы стать звездой Сети, работать с брендами, нужно быть профессионалом. Конечно, сложно покорять мир соцсетей в одиночку: слишком высока конкуренция.

И здесь для творческих личностей, сосредоточенных на создании контента, будет гораздо эффективным принять приглашение и войти в команду Insight people. Ведь не зря говорят, что хочешь стать пекарем - учись у пекаря, хочешь стать миллионером - учись у миллионера. В нашей команде блогеры-миллионники дают уроки начинающим, разбирают их ошибки. Кроме того, работа с Insight people снижает операционные риски и затраты, блогеры получают полное юридическое и бухгалтерское сопровождение, высвобождая время для творчества и создания контента.

Сейчас быть блогером означает создавать уникальный контент, основанный на собственном опыте. За эту, ни на кого не похожую точку зрения, пользователи соцсетей и любят инфлюенсеров. Этим блогер отличается от SMM-специалиста.

Резюмируя, на сегодняшний день инфлюенсеры - примеры для подражания молодежи. Блогеры - новые лидеры. И с каждым днем количество желающих покорить цифровое пространство становится все больше. Не зря с 2004 года в мире присуждается премия The Best of the Blogs.