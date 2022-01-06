Перманентный макияж бровей - Плюсы и минусы

Сколько бьюти-тенденций за последние годы появилось и также быстро ушло в никуда, но тренд на брови уверенно держит свои позиции. Летний макияж можно свести к минимуму: брови и капля блеска на губы. Перманентный макияж бровей поможет сократить и это время, затраченное на красоту. Узнайте все о плюсах и минусах перманента.
Перманентный макияж бровей был очень популярен в 2000-х, когда сами брови стремились к эталону. Брови нулевых идеальны, они тонкие, аккуратные, с четким изгибом и острым кончиком, как у актрис черно-белого кино. Следуя этому тренду, многие из нас взялись за пинцет и самостоятельно начали копировать брови знаменитостей. С печальными последствиями этого бьюти-эксперимента многие борются до сих пор. Салоны предложили услугу "Перманентный макияж бровей", которая стала одной из самых востребованных. Брови снова в топ-листе самых ярких трендов, но требования к ним значительно изменились, как и сама техника перманента. Квалификация и знания мастеров, новое оборудование и материалы вернули былую популярность перманентному макияжу бровей.
Перманентный макияж бровей - это бьюти-процедура, которая позволяет создать форму и окрасить брови с помощью микропигментирования. С этой целью в кожу на глубину до 0,4 мм специальной машинкой вводят цветной пигмент. В итоге вы получаете брови, которые не требуют постоянного ухода и подкрашивания.
Перманентный макияж бровей проходит в несколько этапов. В среднем процедура длится около часа. Сначала мастер прорисовывает эскиз будущих бровей, затем дезинфицирует участок и при необходимости проводит местное обезболивание. Выбор цветового пигмента специалист определяет с учетом оттенка кожи, цвета волос и глаз. При необходимости мастер удаляет лишние волоски. Теперь основной этап - введение пигмента.
Существует несколько техник перманентного макияжа бровей, каждая из которых предлагает выполнение разных по густоте, объему и форме бровей.
Для получения наиболее естественного результата используют растушевку или волосковую окраску. Мастер вводит тонкой иглой пигмент штриховкой для имитации натуральных волосков. Эта техника перманента позволяет сделать новую форму, а также скрыть следы самостоятельной коррекции в юности, в результате которой могли появиться пустоты. Мастер заполняет эти пустые пространства новыми волосками. Растушевка - наиболее популярный способ перманента, который не требует удалять натуральные брови. Эффект длится до полугода, коррекцию рекомендуется делать раз в год.
Блондинкам и светло-русым девушкам рекомендуется техника шотирования. Она предполагает подкрашивание натурального оттенка с мягкой растушевкой. Такие брови выглядят наиболее естественно.
Объемное перманентное окрашивание 3D выполняют несколькими оттенками пигмента. Для этой техники необходимо сбрить собственные брови, чтобы на их месте воссоздать новые. Объемный перманент, выполненный профессионалом, получается естественным и не требует коррекции до года. Цена на этот вид перманента выше, чем у двух предыдущих техник.
Восточный перманент - это кропотливая техника нанесения пигмента с ювелирной точностью. Мастер заново прорисовывает брови, как бы они могли расти в идеале: один волосок короткий, другой длинный, придает им форму и наклон. При своевременной коррекции эффект сохраняется до года.
Все сроки годности перманентного макияжа бровей условны. В среднем он держится до 2-3 лет в зависимости от качества краски, глубины ввода иглы и индивидуальных особенностей обновления кожи. В течение года слегка посветлеет пигмент, размоется четкий контур и может исчезнуть острый кончик. Но в целом перманентные брови по-прежнему останутся на лице, поэтому перед первой процедурой важно выяснить все преимущества и недостатки, выбрать квалифицированного специалиста и проверенный салон и не стараться сэкономить на процедуре.
После процедуры перманентного макияжа бровей мастер нанесет слой крема с пантенолом. Для ухода за бровями после перманента в домашних условиях нужно будет продолжать в течение недели наносить заживляющую мазь. На следующий день после процедуры на бровях могут образоваться корочки, очень важно не трогать их. Первые несколько дней после перманента брови нельзя мочить или подкрашивать, постараться исключить попадание пудры, тонального крема до полного заживления.
Перманентный макияж бровей на фото и в реальности выглядит натурально, но все зависит от качества исполнения и квалификации мастера. Эта техника значительно облегчает ежедневный макияж, и при профессиональном подходе брови будут выглядеть максимально естественно. Эта процедура незаменима при светлых бровях и неправильной форме, которую сложно скорректировать самостоятельно. Перманентный макияж бровей на фото до и после счастливых обладательниц новых бровей еще раз доказывает, насколько удачна эта процедура.
elle.ru