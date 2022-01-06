Перманентный макияж бровей - Плюсы и минусы

Сколько бьюти-тенденций за последние годы появилось и также быстро ушло в никуда, но тренд на брови уверенно держит свои позиции. Летний макияж можно свести к минимуму: брови и капля блеска на губы. Перманентный макияж бровей поможет сократить и это время, затраченное на красоту. Узнайте все о плюсах и минусах перманента.

Перманентный макияж бровей был очень популярен в 2000-х, когда сами брови стремились к эталону. Брови нулевых идеальны, они тонкие, аккуратные, с четким изгибом и острым кончиком, как у актрис черно-белого кино. Следуя этому тренду, многие из нас взялись за пинцет и самостоятельно начали копировать брови знаменитостей. С печальными последствиями этого бьюти-эксперимента многие борются до сих пор. Салоны предложили услугу "Перманентный макияж бровей", которая стала одной из самых востребованных. Брови снова в топ-листе самых ярких трендов, но требования к ним значительно изменились, как и сама техника перманента. Квалификация и знания мастеров, новое оборудование и материалы вернули былую популярность перманентному макияжу бровей.

Перманентный макияж бровей - это бьюти-процедура, которая позволяет создать форму и окрасить брови с помощью микропигментирования. С этой целью в кожу на глубину до 0,4 мм специальной машинкой вводят цветной пигмент. В итоге вы получаете брови, которые не требуют постоянного ухода и подкрашивания.