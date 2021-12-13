Прическа конский хвост - 15 стильных идей

Вариантов конского хвоста может быть множество. Если ты хочешь найти для себя что-то оригинальное, смотри фотоподборку!

Хвост - одна из самых простых и в тоже время элегантных причесок. Она красиво смотрится как на длинных, так и на коротких волосах. Кроме того, эта прическа не сложна в исполнении и очень удобна, особенно жарким летом.

Многие считают хвост всего лишь банальным способом привести волосы в порядок. Но, добавив всего несколько новых штрихов и обладая некоторыми секретами, можно сделать стильную прическу, которая отлично дополнит образ любой модницы.

Классический конский хвост, хвост на макушке или на затылке, рыбий хвост или хвост с локонами - вариантов существует множество. А какой выберешь ты? Смотри самые интересные варианты исполнения конского хвоста и вдохновляйся на эксперименты.

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