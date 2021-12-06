Иллюзии, от которых следует избавиться



В детстве у нас часто формируется картина мира, мало похожая на реальность. Происходит это под воздействием окружающих людей, прежде всего наших близких или тех, с кем мы чаще всего имеем дело, а также информации, которую мы получаем из разнообразных источников, например, фильмов и книг. Но дети редко способны относиться к этой информации критически. И некоторые из нас даже в зрелом возрасте не могут избавиться от иллюзий, внушенных с детства. Вот наиболее распространенные из них.

"Мне все должны"

Такая позиция - обычно следствие неправильного воспитания. Начинается с того, что родители балуют ребенка, рассказывая ему, что он самый умный, красивый, талантливый и т.д., выполняя все его капризы. Ребенок к этому привыкает и считает, что и другие люди должны исполнять все его желания, забыв о собственных потребностях. В школе он требует, чтобы одноклассники решали за него задачки. В более старшем возрасте - чтобы его пропускали без очереди или уступали место. На работе он непременно будет добиваться, чтобы коллеги выполняли за него задания. С кем бы он ни общался, всегда станет вести себя так, как удобно ему, а не собеседнику. Больше всего, конечно, достается супругу или партнеру такого человека, так как на него обрушивается шквал требований и претензий, при этом сам человек уверен, что он никому ничего не должен. Но рано или поздно терпение окружающих лопнет и его начнут избегать или просто посылать подальше.

Добрый волшебник

Многие верят, что в их жизни непременно должен появиться человек, который решит все их проблемы и наконец сделает их счастливыми.



В детстве все наши проблемы решают родители или другие взрослые. Они же дарят нам подарки и удовлетворяют наши "хотелки". Но с годами нам приходится брать ответственность за свое благополучие на самих себя. Однако не всех это устраивает. Некоторые продолжают надеяться, что однажды явится "волшебник", и им больше не придется ни о чем заботиться. Часто такого "волшебника" пытаются увидеть в будущем партнере. Женщины ждут прекрасного принца, который будет их любить, дарить бриллианты и снабжать деньгами, а мужчины - принцессу, которая будет выполнять всю домашнюю работу, растить детей и при этом еще показывать класс в постели. Если вторая половинка не оправдывает их ожиданий, следует жестокое разочарование. Такие люди могут всю жизнь перебирать потенциальных партнеров, но так и не найти "своего" - того, чьей жизненной целью будет дарить им счастье.

Чтобы добиться успеха, должно повезти

В сказках герои нередко получают жизненные блага по мановению волшебной палочки. Поэтому таким людям кажется, что для достижения успеха не следует прилагать усилий и везучим все "падает с неба". Если сам человек не слишком успешен, он может завидовать тем, кто успешнее его, при этом считая, что они ничем этого не заслужили, просто им повезло. Хотя на самом деле эти люди могли очень долго работать, чтобы получить то, что имеют сейчас. Мы не можем знать, что стоит за чужим статусом и благосостоянием.

"Если у меня появится вот это, то я буду счастлив"

В детстве нас делали счастливыми новый велосипед или игровая приставка. Но есть люди, которые и в зрелые годы убеждены, что та или иная вещь принесет им абсолютное счастье. Например, это могут быть новая машина, квартира, замужество, получение крупной суммы денег...



Но даже получив желаемое, мы радуемся лишь какое-то время. Потом у нас появляются новые желания. А бывает и так, что полученное вообще не приносит радости.



Морально зрелый человек понимает, что счастье не имеет отношения к каким-то конкретным вещам и обстоятельствам. Это особое состояние души, которое может вообще не зависеть от чего-то внешнего и тем более материального.

"А вот мои родители..."

Иные с годами никак не могут "отделиться" от родителей. Мало того, что они зависят от их мнения, они еще и переносят родительскую модель поведения на все аспекты своей жизни. Они всегда поступают так, как поступали их мать или отец. И не принимают ни одного жизненно важного решения, не посоветовавшись с тем из родителей, которого больше уважают. Это может приводить к серьезным проблемам в отношениях с партнерами. А ведь рано или поздно родителей не станет, и это обернется сильным стрессом, так как теперь придется все решать без них.

"Я должен быть хорошим для всех"

Многих детишек учат хорошо себя вести, быть послушными, уступать другим. Но не всегда и не во всех ситуациях это уместно. Если вы то и дело жертвуете своими интересами ради окружающих, действуете себе в ущерб, то ничего хорошего из этого не выйдет.



К тому же такие люди очень зависимы от чужого мнения. Они постоянно нуждаются в одобрении со стороны и, если его не получают, у них резко падает самооценка. Вряд ли такой человек будет счастлив во взрослой жизни.

"У меня еще все впереди"

Ребенку часто говорят, что у него все впереди - успеет и наработаться, и попутешествовать, и переделать множество других вещей. И вот человеку уже сорок лет, а он постоянно откладывает принятие важных решений, не торопится с переменами в карьере, личной жизни, даже если они назрели. Иногда у него есть мечта, но он и пальцем не пошевельнет, чтобы ее осуществить - и все надеется, что когда-нибудь в обозримом будущем поедет в Непал или начнет писать картины. Но все время это откладывает.

На самом деле мы не знаем, какой срок нам отпущен. И лучше стараться жить здесь и сейчас, чем откладывать жизнь на неопределенное будущее.

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