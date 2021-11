Найден способ, который облегчит расставание с ненужной вещью

Если ты тяжело прощаешься со старыми вещами, которым давно пора на свалку, этот совет тебе точно поможет.

Ученые выяснили, что намного проще избавиться от любимой, но уже ненужной вещи, если сфотографировать ее.

Справиться с сентиментальностью и выбросить все то, что хранится на память, гораздо легче, если оставить себе эту самую память в виде фото. Это подтвердил эксперимент "Keeping the Memory but not the Possession: Memory Preservation Mitigates Identity Loss from Product Disposition", участие в котором приняли 797 студентов Университета штата Пенсильвания.

Так, им предложили отдать что-то из старых, ненужных вещей на благотворительность. Одним студентам посоветовали сфотографировать то, что они отдают, а другим - нет. В результате первая группа пожертвовала 613 предметов, а от второй группы удалось получить лишь 533 вещи.

Также мы неохотно расстаемся с тем, что так или иначе имеет отношение к нашей самоидентификации. Вот почему родители бережно хранят распашонки, ползунки и прочие предметы младенческого гардероба. Эти вещи напоминают им о том, как мужчина и женщина перестали быть просто парой и стали родителями.

Наконец, есть настолько знаковые для нас предметы, как, например, свадебное платье, избавиться от которых не помогает даже целый альбом со свадебными фотографиями.

Но одно дело - знать об этом способе, и совсем другое - применить его на практике. Если у тебя скопилось много бесполезных памятных вещиц, включай камеру смартфона и начинай расхламлять свое жилище.

