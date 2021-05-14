Как быстро привести себя в порядок с утра, если вы проспали

У каждой из нас были такие моменты, когда остается всего 20 минут на приведение себя в порядок перед работой. Неважно, что послужило причиной этому - незазвонивший будильник, бурная ночь, просмотр любимого сериала допоздна и т.д. Факт остается фактом - необходимо очень быстро собраться и прийти на работу вовремя.

Ни в коем случае в такой ситуации не следует звонить на работу и отпрашиваться, притворившись больной, или заявляться в офис во вчерашней одежде и с заспанным лицом. Даже в такой сложный момент следует сохранять спокойствие и следовать нашим простым советам по приведению себя в порядок за считанные минуты.

Заранее приготовьте несколько "запасных" офисных нарядов. Лучше всего на выходных заранее продумать весь рабочий гардероб на неделю и приготовить его - постирать, погладить и развесить на вешалках, составив комплекты. Таким образом, самая главная утренняя проблема "Что надеть?!" будет устранена. Если же такая практичность вам не по душе, то просто имейте всегда наготове что-то простое и универсальное, что легко можно сочетать друг с другом. Например, классические черные брюки, белая рубашка, юбка-карандаш, строгий жакет, туфли-лодочки и простые аксессуары. Юбка - самая распространённая офисная одежда, о разнообразии расцветок и фасонов юбок, узнайте тут - этот сайт полностью посвящён юбкам. Подготовив в выходные несколько юбок, вы сможете одеваться по утрам быстро и разнообразно. В этом случае, даже проспав утром, вы всегда будете выглядеть профессионально.

Используйте многофункциональные косметические средства. Такие средства помогут утром быстро нанести "боевой раскрас" и сэкономить драгоценные минутки. Например, универсальное средство, которое можно использовать в качестве теней, румян и губной помады. Или увлажняющий крем с тонирующим эффектом.

Итак, правила быстрого утреннего макияжа:

- умойтесь прохладной водой, чтобы освежить цвет лица и убрать все следы "заспанности";

- нанесите увлажняющий крем с тонирующим эффектом, чтобы выровнять цвет лица. Чем сильнее вы не выспались, тем бледнее будет кожа, поэтому без тонирующего эффекта никак не обойтись;

- нанесите на щеки румяна, чтобы придать лицу здоровый румянец;

- завейте ресницы и нанесите на них два слоя объемной туши. Это позволит "открыть" ваши глаза;

- нанесите помаду или блеск для губ.

Самое главное правило в такой ситуации: даже если вы ужасно разозлились или расстроились из-за того, что проспали, - никто в офисе не должен этого видеть! Зайдите в офис с улыбкой, не спеша и изящно. И пусть ваш большой утренний стресс останется вашим маленьким секретом!

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