6 сентября 2022
Как научиться говорить «нет»

Опросы

12:47

  • 1 944
Как научиться говорить «нет»
Чем полезны мандарины? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

10:57

  • 3 840
Чем полезны мандарины? - ФОТО
5 полезных привычек, которые на самом деле могут навредить вашему здоровью

Здоровье

09:13

  • 3 263
5 полезных привычек, которые на самом деле могут навредить вашему здоровью

6 сентября 2022 12:47

Как научиться говорить «нет»

Эксперт Диана Готтсман уверена: произнести такое, казалось бы, простое и короткое слово "нет" порой оказывается практически невозможно. "Коллега просит помочь с отчетом, а у вас самого конь не валялся? Научитесь наконец жить не в ущерб себе", - говорит Диана. Легко сказать, но сложно сделать: предлагаем 5 проверенных способов отказывать, чтобы никого при этом не обидеть.

Очень частая ситуация: вы соглашаетесь помочь, хотя каждая клеточка вашего мозга говорит о том, что необходимо отказываться. Возьмите за правило никогда не реагировать на просьбу сразу. Конечно, затягивать тоже не стоит, но дать себе время успокоиться определенно нужно. Холодная голова позволит вам не выдавать поспешных, импульсивных решений.

А что делать, если вы уже сказали "да"? Срочно исправляйтесь, пока не поздно. Скажите, что, когда соглашались, не в полной мере осознавали степень своей занятости и подчеркните, что не хотите подвести собеседника. То есть действуйте, в первую очередь опираясь на его интересы: некачественная помощь никому не нужна.

Будьте максимально честными. Не ищите дурацких оправданий (они здесь ни к чему) и уж, конечно, даже не думайте врать - это сразу будет заметно, даже если сами вы чувствуете себя королевой импровизаций. Изложите все как есть и не сомневайтесь: вас поймут.

Постарайтесь предложить минимальную помощь. Да, вы не можете посвятить задаче целый день, но, вероятно, получится помочь в течение пары часов - не жадничайте.

bazaar.ru


Просмотров: 1 944

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

4 сентября 09:36

  • 1 949
Учимся вставать раньше - Простые советы

Опросы

19 августа 14:32

  • 801
Диагноз на маникюре: о каких проблемах со здоровьем расскажут ногти

Опросы

17 августа 13:17

  • 1 558
Знаки Зодиака, которых осенью ждет финансовый успех