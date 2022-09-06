Как научиться говорить «нет»

Эксперт Диана Готтсман уверена: произнести такое, казалось бы, простое и короткое слово "нет" порой оказывается практически невозможно. "Коллега просит помочь с отчетом, а у вас самого конь не валялся? Научитесь наконец жить не в ущерб себе", - говорит Диана. Легко сказать, но сложно сделать: предлагаем 5 проверенных способов отказывать, чтобы никого при этом не обидеть.

Очень частая ситуация: вы соглашаетесь помочь, хотя каждая клеточка вашего мозга говорит о том, что необходимо отказываться. Возьмите за правило никогда не реагировать на просьбу сразу. Конечно, затягивать тоже не стоит, но дать себе время успокоиться определенно нужно. Холодная голова позволит вам не выдавать поспешных, импульсивных решений.

А что делать, если вы уже сказали "да"? Срочно исправляйтесь, пока не поздно. Скажите, что, когда соглашались, не в полной мере осознавали степень своей занятости и подчеркните, что не хотите подвести собеседника. То есть действуйте, в первую очередь опираясь на его интересы: некачественная помощь никому не нужна.

Будьте максимально честными. Не ищите дурацких оправданий (они здесь ни к чему) и уж, конечно, даже не думайте врать - это сразу будет заметно, даже если сами вы чувствуете себя королевой импровизаций. Изложите все как есть и не сомневайтесь: вас поймут.

Постарайтесь предложить минимальную помощь. Да, вы не можете посвятить задаче целый день, но, вероятно, получится помочь в течение пары часов - не жадничайте.

bazaar.ru