Как очищают кожу в разных странах мира

Узнать страну можно не только по языку, обычаям и правилам поведения, но и по способам ухода за кожей. Рассказываем, какие процедуры по очищению кожи стоит позаимствовать у разных народов.

США: молочко

История: "Мы исторически любим очищать кожу. Нация, основанная помешанными на чистоте пуританами, не могла бы действовать иначе, - рассказывает генеральный директор SkinCeuticals Лесли Харрис. - В 1800-х годах каждый иммигрант проходил курс по личной гигиене. Быть чистым и быть американцем - синонимы".

Формула: Сегодня средства по очищению кожи - это огромный рынок с годовой прибылью в 33 миллиона долларов. У каждого средства своя чистящая основа. "Формулы постоянно меняются, но мы по-прежнему выбираем глубокое очищение", - говорит Харрис. Такие косметические гиганты, как SkinCeuticals или Glossier с культовым Milk Jelly, предлагают средства, которые мягко очищают и не стягивают кожу".

Бьюти-секрет: "Я рекомендую использовать два средства одновременно - например, молочко для снятия макияжа и гель с энзимами, который хорошо отшелушивает кожу, -советует Харрис. - Подержите их на коже секунд тридцать, а затем смойте".

Китай: гель

История: Очищение лица в традиционной китайской медицине направлено на укрепление кожи. "По лицу проходит множество линий, где аккумулируется энергия ци, - объясняет косметолог Су-Ман. - Для нас массаж лица во время очищения - важный этап, который помогает подготовить кожу к последующему нанесению косметических средств".

Формула: "Китаянки предпочитают легкие гелевые средства, которые превращаются в масло при соприкосновении с кожей, - рассказывает специалист по китайской медицине Наталия Робинсон. - Для них важно тщательно очищать кожу от загрязнений, которыми так славятся мегаполисы".

Бьюти-секрет: Китайский массаж лица можно выполнить и дома. "Начинайте с зоны вокруг глаз, чтобы избавиться от темных кругов, затем двигайтесь к середине скул, области вокруг губ и подбородку, - говорит Су-Ман. - Это способствует циркуляции энергии ци, а значит, восстанавливает кожу".

Австралия: экокремы

История: "Австралийцы очень бережно относятся к окружающей среде, поэтому всегда используют растительные ингредиенты в уходе за кожей, - рассказывает основательница MV Organics Шэрон Макглинчи. - Австралийские растения очень эффективны за счет уникальных фитовеществ, появившихся в результате адаптации к суровым климатическим условиям".

Формула: "Мы предпочитаем кремы, так как они мягко и эффективно очищают кожу, не пересушивая ее".

Бьюти-секрет: "Можно убрать остатки средства с лица с помощью салфетки или просто водой, но намного лучше использовать для этого горячее полотенце, которое поможет полезным веществам проникнуть глубоко в кожу".

Япония: пенки

История: Японский метод очищения кожи 4-2-4 включает несколько этапов. Сперва вы 4 минуты делаете массаж лица гидрофильным маслом, затем на 2 минуты наносите очищающую пенящуюся эмульсию, а потом в течение 4 минут умываете лицо теплой водой. "Это часть традиционного ритуала красоты под названием "мисоги", что переводится как "очищение"".

Формула: Супермягкие кремовые средства, которые превращаются в пену при контакте с водой (как Creamy Cleansing Foam и SK-II's Facial Treatment Cleanser от Shiseido), - возглавляют список тенденций индустрии последних лет.

Бьюти-секрет: Обзаведитесь сеточкой для вспенивания средства - этот девайс помогает создать легкую воздушную пену, которая бережно и эффективно очищает кожу.

Индия: порошок

История: "Согласно аюрведе, чем меньше в нас эмоциональных токсинов, тем чище наша кожа, так что дело не только в очищении извне, - рассказывает основательница Mauli Rituals Анита Каушал. - Аюрведа учит в качестве косметических средств использовать натуральные ингредиенты, которые можно найти в любом доме: мед поможет избавиться от рубцов, зеленый чай насытит антиоксидантами, а эмблика наполнит витамином C".

Формула: "Изначально аюрведический порошок убтан готовился исключительно для королевских особ, но сегодня это средство для ухода за кожей доступно всем", - говорит Каушал. Современные формулы, как у Mauli Radiance Exfoliant, включают в себя и дорогие ингредиенты, такие как пудра кашмирского шафрана и масло сандалового дерева.

Бьюти-секрет: "Порошок убтан можно смешать с другим очищающим средством для большего эффекта. Например, в комбинации с гелем получится отличный скраб, а с розовой водой - маска для лица".

Франция: мицеллярная вода

История: Знаменитая легкость в отношении к жизни, свойственная французам, отразилась и на их выборе бьюти-продуктов - большинство женщин здесь предпочитают легкие, эффективные и простые в использовании средства.

Формула: "Мицеллярная вода стала популярным очищающим средством потому, что она в мгновение ока способна растворить и смыть с лица любые загрязнения, оставив при этом кожу увлажненной", - объясняет директор по коммуникациям Nuxe Ингрид Перне.

Бьюти-секрет: В летний период француженки предпочитают хранить мицеллярную воду в холодильнике - прохладная вода тонизирует.

Корея: двухступенчатые средства

История: "Маниакальность в уходе за кожей и многолетние разработки привели к тому, что в Корее процедура очищения - это обязательный ежедневный ритуал", - говорит соосновательница Soko Glam Шарлотт Чо.

Формула: "Двухступенчатая корейская система очищения кожи включает в себя нанесение средства на масляной основе, а затем - на водной. Что касается ингредиентов, особенно популярны экстракт семян моринги, стимулирующий выработку коллагена, и AHA-кислоты".

Бьюти-секрет: Правило гласит - если вы потратили 15 минут на то, чтобы подготовить кожу к макияжу и нанести декоративную косметику, необходимо потратить ровно столько же, чтобы ее смыть. "Средства на масляной основе эффективны тем, что растворяют загрязнения глубоко в порах. Во время нанесения хорошо массируйте кожу, чтобы два средства не разделялись".

Великобритания: горячие полотенца

История: "Такой метод очищения уже вытесняет традиционные альтернативы, - рассказывает косметолог Аманда Лейси. - Суть в том, что во время такой процедуры поддерживается естественный pH-уровень кожи 5.5, благодаря чему сохраняется гидролипидный баланс кожи".

Формула: Используйте питательный крем, который затем аккуратно уберите с помощью влажного полотенца. Подойдут такие средства, как Liz Earle Cleanse & Polish и Emma Hardie Moringa Balm. Их увлажняющие формулы растворяют остатки декоративной косметики и пыль, а полотенце выступает в качестве легкого скраба.

Бьюти-секрет: "Возьмите небольшое количество средства размером с монету, слегка разогрейте в ладонях и тщательно вмассируйте в кожу. Смочите полотенце в теплой воде, положите на лицо и сотрите остатки средства. Умываться холодной водой не нужно - так поры не раскроются, и вся грязь останется внутри. Вместо этого аккуратно промокните кожу сухим полотенцем и нанесите увлажняющую сыворотку, чтобы не повредить гидролипидный слой".

vogue.ru