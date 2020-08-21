Как преодолеть страх говорить на иностранном языке - ФОТО

Со страхом говорить на английском (или любом другом иностранном языке) сталкиваются почти все, кто его изучает. Разница лишь в том, что кому-то удается справиться с волнением, а кто-то так и не может "разговориться".

Определите свои слабые места

Когда вы не привыкли говорить на иностранном языке, вашему мозгу нужно время, чтобы обработать слова, которые вы слышите, перевести их, придумать ответ и озвучить его. Естественно, для этого требуется больше усилий, чем для разговора на вашем родном языке!

Задумайтесь: что для вас сложнее? Выражаться связными предложениями или понимать, что говорит ваш собеседник?

Отключите свой перфекционизм

Почему-то большинство людей считают, что нужно говорить без ошибок и с отличным произношением. Если же пока не получается, значит нужно молчать. Откроем секрет, носители языка не акцентируют внимание на Present Continuous или Present Perfect Continuous. Если стесняетесь своего неидеального произношения, задумайтесь, как оно улучшиться, если вы будете молчать? Только практика поможет избавиться от этих страхов.

Тренируйте понимание на слух

Это нормально, что вы не понимаете всего, что вам говорят. Просмотр и прослушивание аудиовизуального контента на изучаемом вами языке очень полезно.

Попробуйте поговорить только с одним человеком

Когда собирается группа носителей языка, разговор становится более быстрым и сложным. Разговоры с одним человеком проще, так как вы всегда можете практиковать их на частных занятиях с дополнительным преимуществом в виде поддержки профессионала.

Установите темп разговора

Если вы говорите медленно и четко, то, как правило, ваш собеседник делает то же самое. И, если по какой-то причине он не принимает это как должное, никогда не помешает вежливо попросить его говорить помедленнее - это то, для чего вы изучаете язык!