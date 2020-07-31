5 проблем, которые мешают волосам выглядеть роскошно

Уход за волосами кажется несложным занятием. Подрезай секущиеся концы, мой грязные волосы и правильно питайся. На самом деле все несколько сложнее. Вот 5 советов, которые помогут сделать волосы такими, как тебе хочется:

1. Подбери уход под тип волос

Наверняка, ты не стираешь шерстяной свитер или шелковую рубашку на 90 градусах? Значит, не делай ничего подобного и с волосами! Сходи к специалисту и выясни о них всё: сухие, безжизненные, секущиеся... И подумай, как решить эти проблемы с помощью шампуня, кондиционера, бальзама и других средств.

2. Относись к ним с любовью

Если ты постоянно в стрессе, на улице зима, а ты ничего для волос не делаешь, с чего им быть красивыми и блестящими. Раз в пару недель обязательно наноси на них увлажняющую маску и не забывай ухаживать за корнями и принимать витамины.

3. Не только грязь

Если ты пользуешься средствами, чья основная задача - смывать грязь, то вскоре заметишь, что они убирают больше естественного жира, чем нужно. Кожа головы производит его всё больше, волосы пачкаются - замкнутый круг! Подбери уход, который поможет не только сделать волосы чистыми, но и оздоровить их.

4. Помни о кондиционере

Если ты часто сушишь волосы феном или укладываешь с помощью утюжка, не забывай о дополнительной защите. Регулярное использование масел и масок - это хорошо, но кондиционер тоже очень нужен. Многие из них можно оставлять на волосах дольше пары минут (до 15), а лучше всего спрятать шевелюру под полотенце и немного так походить дома.

5. Важные мелочи

Все знают, что волосы лучше не трогать лишний раз. А еще их не рекомендуется жестко сушить полотенцем или расчесывать мокрыми, а также пользоваться слишком мощным феном.

Х. Зейналова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook