8 вещей, которые нужно сделать ‪до восьми утра‬ - ФОТО

Рассказываем, как улучшить свое здоровье, сфокусироваться на ключевых задачах и, главное, стать счастливее. Вот 8 вещей, которые нужно сделать до 8 утра, чтобы этого достичь.

ПОСПАТЬ КАК МИНИМУМ СЕМЬ ЧАСОВ

Давайте посмотрим правде в глаза: сон для организма так же важен, как еда или вода. Пренебрегать им ради веселой вечеринки или захватывающего сериала - неправильно. Организация National Sleep Foundation выяснила, что больше 40 миллионов опрошенных американцев не высыпаются или имеют другие проблемы со сном. Между тем добротный семичасовой сон улучшает десятки показателей организма: повышает внимательность и концентрацию, уменьшает зависимости (от сигарет, кофе, интернета и т.д.) и снижает уровень тревожности.

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ

Пробежка по району, йога по Youtube дома, скакалка или турник во дворе - самые простые способы настроиться на сложный рабочий день. Впрочем, есть варианты и попроще: например, двухминутная планка или обычные приседания. У утренних тренировок есть два преимущества. Во-первых, это лучшее время для сжигания жира. А во-вторых, такие тренировки реже бросают: люди, которые тренируются именно по утрам, оказываются более привержены занятиям спортом в будущем. Сложно вытащить себя на пробежку утром? Попробуйте лайфхак: договоритесь о пробежке с другом. Захочется ли вам поспать лишние полчаса, если вы знаете, что товарищ ждет вас в спортзале или на беговой дорожке?

ВЫПИТЬ СТАКАН ВОДЫ

После семи часов сна без воды тело несколько обезвожено, а это вызывает усталость. Возьмите стакан воды (или, как советует автор книги "Магия утра" Хэл Элрод, налейте воду еще вечером, чтобы утром стакан стоял наготове) и выпейте его как можно быстрее. Если человек чувствует усталость, особенно утром, то, чтобы избавиться от неприятного чувства, ему чаще всего нужно больше воды, а вовсе не сна.

ПРИНЯТЬ 30 ГРАММ БЕЛКА

30 грамм белка нужно принять в течение 30 минут после пробуждения: о том, как это важно, подробно описано в книге "The 4-Hour Body" Тима Ферриса. По словам автора, его отец сбросил 8 килограмм за месяц, следуя этому правилу. Белок пробуждает метаболизм и останавливает катаболизм, а еще снижает интерес к пирожкам, донатсам и другим углеводам. От общего рациона на завтрак мы должны получить как минимум 40% белка. Где его взять? Съесть яичницу из 2-3 яиц, бекон, сосиски. Или заменить все это творогом.

ПРИНЯТЬ ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ

Каждое утро коуч, писатель и оратор Тони Роббинс, известный по всему миру своими программами по саморазвитию, прыгает в бассейн с температурой воды 13 градусов. Зачем он это делает? Закаливание - залог физического и психического здоровья. В прохладной воде мгновенно пробуждается весь организм: лимфатическая система, сердечно-сосудистая и пищеварительная. Также исследование закаливания 2007 года доказало, что в случае с симптомами депрессии регулярный прохладный душ действует эффективнее, чем таблетки.

ПОЧИТАТЬ ИЛИ ПОСЛУШАТЬ АУДИОКНИГУ

Десять минут или хотя бы десять страниц: попробуйте читать по утрам - и вы поймете, что это занятие не имеет ничего общего с ленивым валянием с книгой в свете лампы перед сном.

ПОМЕДИТИРОВАТЬ 5 МИНУТ

Пора перестать ассоциировать медитацию с экзистенциализмом. Ее нужно воспринимать как технику концентрации внимания и тренировки сознания. Даже пятиминутная медитация научит легче справляться со стрессом и тревогой и поможет смотреть на мир не эмоционально, а рационально. Тем, кому сложно сконцентрироваться самостоятельно, в помощь приложения. Самые популярные - Headspace и Calm.

СОСТАВИТЬ ПЛАН НА ДЕНЬ

Хаотичные метания от одного дела к другому в течение дня можно сократить, потратив на это 5 минут утром. Составьте список дел, которые нельзя забыть, и расставьте приоритеты.

Н. Гасымова

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