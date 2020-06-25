Что будет, если лечь спать с мокрой головой? - ФОТО

О том, что спать с мокрой головой нехорошо, мы слышим с детства. И, судя по рекомендациям стилистов и терапевтов, это тот случай, когда бунт против материнских советов не пойдет нам на пользу.

Привычка спать с мокрой головой чревата тем, что вы можете простудиться и вдобавок навредить структуре волос.

Если не высушить волосы перед сном, то ночью голова может переохладиться, и вы рискуете подхватить простуду, не покидая спальни. У специалистов смешанное мнение на этот счет. Любой доктор скажет, что простуда - это вирус, который не может зародиться в организме из-за перепадов температуры, что подтверждают исследования. Тем не менее, те же врачи в дополнение к сказанному сообщат, что мокрые волосы (а также носки, обувь или варежки) некомфортны для тела, а значит, подтачивают иммунитет. Дело в том, что, когда организм охлаждается, кровеносные сосуды сжимаются, мешая свободному доступу борющихся с вирусом лейкоцитов - то есть мокрая голова способствует развитию уже подхваченной простуды. В общем, связь довольно мутная, но на всякий случай, если менять привычки вам не по силам, спите с мокрыми волосами в теплой комнате и удобной кровати, чтобы избежать дополнительного стресса для организма.

Но есть еще одна важная причина, чтобы сушить волосы перед сном. Как подтверждает знаменитый парикмахер Джон Руджеро, спать с мокрой головой "не очень хорошая идея, потому что, когда вы проснетесь, ваша прическа будет спутанной, годной разве что для Хеллоуина, и вы обеспечите себе больше утренних забот по укладке, для чего, возможно, придется мыть голову заново". Если вам непременно нужно спать с мокрыми волосами, Руджеро советует несколько мер предосторожности: "Нанесите немного кондиционера для расчесывания, чтобы распутать пряди, и, если у вас длинные волосы, заплетите их в мягкие косы, а затем уложите в пучок на макушке. Так волосы с утра будут выглядеть сносно и даже приобретут симпатичную волнистость".

Еще один лайфхак от специалистов по волосам - атласные наволочки. "Это позволит волосам быстрее высохнуть, свободно двигаясь по подушке, и предотвратит спутанность и вихры, от которых с утра очень сложно избавиться, - объясняет Руджеро. - Кроме того, трение мокрой головы о хлопчатобумажную наволочку лишит вас за ночь большего количества волосков, чем контакт с атласной тканью. Гладкий шелк вдобавок хорош и для кожи лица, потому что защищает от заломов, ведущих к образованию морщин".