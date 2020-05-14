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14 мая 2020 12:00

5 фильмов, которые советует посмотреть Джоан Роулинг

Искали новую порцию фильмов, которые можно посмотреть на карантине? Писательница и сценарист Джоан Роулинг поделилась в Twitter своим списком топ-5.

"Квартира" (The Apartment)

Очаровательную трагикомедию о скромном клерке, влюбившемся в девушку своего босса, снял один из любимых режиссеров Джоан Роулинг - Билли Уайлдер. Обязательно посмотрите - обеспечите себе хорошее настроение на весь день!

"Зодиак" (Zodiac)

Дэвид Финчер снял напряженный детектив о реально существовавшем серийном убийце под псевдонимом "Зодиак", собрав блистательный актерский состав: в картине снялись Джейк Джилленхол, Роберт Дауни-младший, Марк Руффало.

"Крестный отец" (The Godfather)

Все три части гангстерской драмы Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", повествующей о сицилийской мафиозной семье Корлеоне, давно стали киноклассикой и неизменно числятся в списках лучших фильмов всех времен. А наблюдать за невероятной игрой Марлона Брандо, Аль Пачино и Роберта Де Ниро - одно удовольствие.

"В джазе только девушки" (Some Like It Hot)

Культовую комедию Билли Уайлдера с участием Мэрилин Монро, Тони Кёртиса и Джека Леммона, пожалуй, можно пересматривать бесконечно. А если вы еще не знакомы с приключениями чикагских музыкантов Джо и Джерри, переодевшихся в участниц женского джаз-бэнда, - советуем наверстать упущенное.

"Это - Spinal Tap!" (This Is Spinal Tap)

Сатирический фильм о вымышленной рок-группе, снятый на манер документального, - умопомрачительная пародия на сценический образ и творчество популярных групп калибра The Rolling Stones, Queen, Deep Purple, Kiss, Black Sabbath, Aerosmith.

Glamour.ru


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