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2 января 2020 11:00

Как сделать брови гуще? - Лучшие советы

Мода на густые очерченные брови с нами уже на протяжении нескольких лет. Благодаря примеру Кары Делевинь мы все стараемся сделать брови более густыми и красивыми, но получается не всегда. 

Читайте лучше советы как сделать свои брови гуще.

  • Чтобы брови быстрее росли, их нужно укреплять. Принимайте специальные препараты, которые стимулируют рост волос - это поможет и брови нарастить, и волосы в порядок привести. Вам подойдут витамины группы В и аминокислотные-минеральные комплексы.

  • Принимать витамины - это важно, но чтобы усилить результат, нужно наносить витамины снаружи. Лучше всего использовать на брови масло или кондиционер, способствующие росту и укреплению волос. Отлично подойдут репейное или касторовые масла. 

  • Посоветуйтесь со специалистом. Лучше всего проконсультироваться с опытным мастером. Бровист (тот, кто занимается бровями) подскажет, какая форма бровей тебе подойдет, и научит с ними справляться.

  • Чтобы отрастить брови, не нужно их выщипывать. Это звучит логично, но этим правилом мы часто пренебрегаем. 

Ivona.bigmir.net

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