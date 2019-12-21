Как подобрать оттенок теней под цвет глаз? - ФОТО

Для карих глаз

Обладательницам карих глаз подходит практически любой оттенок теней, но наиболее выигрышно смотрится макияж с серыми и красно-коричневыми оттенками. Будьте осторожны: тени с красным отливом могут придать эффект уставших и заплаканных глаз. Если хочется добавить яркости и уйти от классических сочетаний, можно использовать синие, зеленые и фиолетовые оттенки. Медово-карие светлые глаза идеально сочетаются с теплыми цветами бронзовой и золотистой палитры.

Для голубых и серых глаз

Подчеркнуть светлые глаза можно с помощью золотисто-персиковой и коричневой гаммы. Выбирайте тени с теплым подтоном - они выгодно оттенят холодный цвет глаз. Для яркого и необычного макияжа подойдут тени цвета фуксии и розово-фиолетовых тонов. Чтобы привлечь внимание к серым глазам, стоит использовать песочную, бронзовую, шоколадную и зелено-голубую палитру.

Для зеленых глаз

Для создания контраста с глазами зеленого цвета используйте тени фиолетовых и сливовых оттенков. Тем, кто предпочитает более стандартные варианты, советуем использовать шоколадную, золотистую и оливковую гаммы. Темно-зеленые оттенки придадут остроту взгляду, а тени серых или кирпичных тонов сделают взгляд выразительным.

Bazaar.ru

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