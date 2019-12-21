Идеальные подарки к Новому году по знакам Зодиака - ФОТО

21 марта - 20 апреля

Легко понять, угадали ли вы с подарком для Овнов - настолько они экспрессивны! Чтобы им угодить, загляните в спортивные магазины: одежда для утренней пробежки, модный аксессуар для горных лыж или даже боксерские перчатки - что-то из этого наверняка окажется в их вкусе. В той же логике обратите внимание на последнюю модель сникерсов, стильный комбинезон или кожаную куртку - дань таким чертам их характера, как энергия и динамизм. Для Овнов важна индивидуальность подарка: вряд ли их порадует "протокольная" коробка конфет или банальные духи. Кстати, такой человек обычно ясно знает, чего хочет, - может быть, стоит его об этом спросить?

21 апреля - 20 мая

Этот знак Зодиака отлично чувствует себя в материальном мире: Тельцу будет по душе все то, что можно рассмотреть, пощупать и особенно - попробовать на вкус. Одним словом, чем больше органов чувств задействованы, тем больше удовольствия. При этом Тельцы довольно разборчивы в своих предпочтениях - подарок не должен быть примитивным. Хорошей идеей может стать корзина с набором деликатесов, изысканное вино или красивая кофе-машина. Если дарить ароматы - то лучше прославленных брендов, например, таких, как Chanel или Guerlain. Наконец, в холодное время года Тельцам стоит беречь горло: кашемировый шарф или роскошный платок от Hermès не оставят их равнодушными.

21 мая - 21 июня

Для Близнецов удачный подарок - это всегда синоним общения. Их не впечатлят ценные, но хрупкие вещи, особенно если они окажутся объемными или громоздкими: главное, чтобы этот знак внимания принес радость, создал ощущение праздника! Захватывающая книга или красивый альбом; необычные чехлы и прочие аксессуары для смартфона или планшета; все, что позволит слушать любимую музыку, фотографировать и делиться с друзьями, - вот о чем стоит подумать, чтобы доставить удовольствие Близнецам. Их вкусы очень разнообразны, поэтому выбор большой: билеты на концерт или в театр будут так же хороши, как спортивный абонемент, но при условии, что заниматься всем этим вы будете вместе!

Рак

22 июня - 22 июля

Чувствительный Рак очень ценит сам факт того, что кто-то о нем с нежностью думает и заботится. Не сомневайтесь: он будет с волнением разворачивать упаковочную бумагу, пытаясь разгадать, какие чувства вы вложили в этот подарок. Как доставить ему удовольствие? Обратитесь к самым трогательным ассоциациям или воспоминаниям из детства: редкая фотография из вашего общего прошлого в красивой рамке; любимый аромат для дома; мягкий шарф из ангоры или уютный плед, в который можно завернуться вдвоем... В общем, "нежность" и "мягкость" - это ключевые слова. Хорошо, если ваш подарок можно будет долго хранить - если, конечно, это не сладости или любимое блюдо.

Лев

23 июля - 23 августа

Даже не надейтесь обойтись каким-то условным, формальным знаком внимания! Рожденная под знаком Льва девушка прекрасно знает, что ее лучшие друзья - это бриллианты, а мужчина точно оценит роскошную марку наручных часов. Разумеется, бюджет подарка может быть и не таким грандиозным, но ему наверняка будет нужна приставка "люкс". Шелк и кашемир, изысканные духи и косметика, сумки и туфли знаменитых брендов, роскошная spa-процедура, прогулка на яхте или билет на уникальный концерт - эксклюзивность подарка для Льва имеет значение. Дорогие Львы, никто и не обещал, что с вами будет легко!

Дева

24 августа - 23 сентября