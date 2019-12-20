Что подарить на Новый год? - Подборка доступных подарков - ФОТО

До Нового года осталось чуть больше недели и самые внимательные уже приготовили подарки для своих близких. Ели вы до сих пор не определились с выбором презента, то наша подборка вам очень поможет.

Сделать подарок женщине оказывается очень просто. Ведь беспроигрышный вариант - это украшения. А их можно найти на любой вкус и цену.

@gumamcollection

@renara_accessorise

@irs_traditional_jewellery

Например, на странице Gumam Collection можно выбрать бижутерию по очень доступным ценам. Ил же обратитесь к отечественным ювелирным брендам, как Renara_accessorise. Необычные и стильные украшения Ренары Шамсиевой подойдут и для подарка иностранным друзьям, так как после сережек в теме знаков Зодиака Ренара стала создавать работы, хранящие в себе волны Каспия, образ Девичьей башни, силуэт карабахских скакунов. В национальном стиле украшения можно найти и на Irs_traditional_jewellery.

@art_of_kubachi

@baghiri.co

@bafta_terzi

Национальные орнаменты хранят в себе и украшения от Art_of_kubachi. Если же вы готовите подарок для ценителя минимализма, то обратите внимание на местные бренды украшений Baghiri.co и Bafta_terzi.

@menzerhajiyeva_az

Кялагаи же - отличный подарок не только для иностранцев, но и для местных жительниц. Тем более зимой платок девушкам будет как нельзя кстати. Их можете приобрести у отечественного бренда Menzer Hajiyeva.

@renara_shamsiyeva

@galamkari_style

@dereemena

Отличным решением для подарка станет и одежда национального бренда. Например, поклонников денима можно порадовать изделиями эко-бренда Ренары Шамсиевой. Невероятно смотрится и одежда бренда Galamkari_style. Оригинальным подарком может стать чехол от Dereemena.

@yukhulu.pajamas

@japhariam

Еще один местный бренд, который порадует вас приемлемыми ценами, а предмет вашего обожания удобством и яркостью - пижамы от Yukhulu. Если же вы состоите в более близких отношениях, то смело можете выбирать белье от Japhar.

@good_books_baku

Для любителей книг можно найти что-то интересное на странице Good_books_baku.

@forhomeandsoul.az

@charshi.art

Любительницам уюта и домашних посиделок подарок можете выбрать на странице For Home & Soul. Стильные аксессуары для дома можно найти и на Charshi.art.

Балуйте своих близких заботой и вниманием.

Ф. Агаларова

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