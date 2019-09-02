8 хороших привычек, которые на самом деле делают нас несчастными - ФОТО

1. ПОДПИСАНЫ И СЛЕДИТЕ ЗА ВСЕМИ СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ В ИНСТАГРАМЕ?

Общение с друзьями, конечно, делает нас счастливее, но постоянное прокручивание чужих лент и анализ жизни знакомых на самом деле могут вызывать раздражение. Психологи давно доказали, что большинство людей стремятся сделать свою жизнь визуально привлекательнее, чем она есть на самом деле. Именно чужая "идеальная реальность" как минимум расстраивает и провоцирует депрессию. Специалисты рекомендуют найти для себя любимые вдохновляющие аккаунты и внимать советам тех людей, которые действительно могут вселить в вас уверенность в собственных возможностях. Поверьте, нет ничего более бесполезного, чем анализировать профиль бывшей коллеги и сравнивать ее жизнь со своей собственной. Отключите оповещения о сториз и публикациях тех людей, чья жизнь на самом деле не представляет для вас интереса и не мотивирует на движение вперед. Сравнивайте себя только с самой собой из прошлого, а силы и реальные советы ищите у тех, кто действительно является для вас авторитетом.

2. СЛИШКОМ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ НА ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ?

Целеполагание и планирование - это действительно залог успеха, но если вы слишком сконцентрированы на мысли о достижениях, то упускаете реальное счастье. На самом деле настоящая радость и удовольствие - в каждом прожитом дне, и именно ваши обыкновенные будни составляют большую часть вашей жизни. Живя в будущем и постоянно находясь в моменте, когда цель уже будет достигнута, вы отучаетесь навыку радоваться своему существованию и в итоге разочаровываетесь в себе. Если вы недовольны тем, где находитесь сейчас, вы не будете счастливы, где бы вы ни находились в будущем.

3. "УХАЖИВАЕТЕ" ЗА СОБОЙ ТАК, КАК ЭТО ПРИНЯТО?

У многих понятие "уход за собой" связано с посещением тренажерного зала, правильным питанием и процедурами у косметолога. Но ведь на самом деле то, как вы проявляете заботу о себе, зависит исключительно от ваших потребностей. Все приятное, что вы делаете для себя, и является "уходом". Перестаньте следовать тривиальным советам и делайте то, что действительно вам хочется сделать для себя. Если сегодня это увлажняющая маска и пробежка по осеннему лесу, а завтра - приготовление вкусной пасты и душевный разговор с подругой, то поступайте именно так, как вам хочется. Заботьтесь о себе. Любите себя. Принимайте себя.

4. ОТНОСИТЕСЬ ЛЕГКОМЫСЛЕННО К СВОИМ ДЕНЬГАМ?

Вы знали, что недостаток денег является одной из главных причин психологических расстройств? Да-да, растущие траты, долги по кредитам и расходы на любимые привычки способны действительно выбить из колеи самых ярых оптимистов. Для того, чтобы обеспечить себе стабильность и внутреннюю уверенность в завтрашнем дне, приучайте себя откладывать какую-то несгораемую сумму денег и постарайтесь как можно меньше влезать в долги. Тратьте деньги с умом, и если какие-то траты (например, такси или химчистка) позволяют вам экономить собственное время, то другие (два соевых латте или очередные солнечные очки) могут уменьшить бюджет, который можно вложить в покупку билетов для путешествия. Поверьте, такой опыт принесет вам намного больше счастья, чем материальный объект.

5. ПОСТОЯННО ИЗБЕГАЕТЕ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ БЕСПОКОЙСТВО?

Никто из нас не хочет испытывать негативные эмоции, поэтому мы сознательно оберегаем себя от ситуаций, которые могут их спровоцировать. Но постоянная тревога и избегание каких-то довольно простых моментов (сложный разговор с другом, посещение американских горок и т.д.) со временем превращают всю жизнь в череду беспокойств. Все начинается с малого, поэтому перестаньте драматизировать и встряхните себя, ведь переступить через свои страхи действительно приятно и полезно для самооценки. Подойдите наконец к тому самому парню, который вам нравится, или сходите на вечеринку, от которой вы уже миллион раз отказывались. Чаще всего то, что нас пугает, несет в себе самый большой потенциал.

6. ИМЕЕТЕ СЛИШКОМ МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ?

Кажется, что свободное время делает нас спокойнее и счастливее, но на самом деле слишком много безделья вгоняет нас в стресс и тоску. Вот подумайте: в неделе 168 часов. Если вы работаете 8 часов в день, то 40 часов в неделю вы посвящаете работе. Что касается сна, то если вы спите каждый день рекордные 8 часов, то в неделю вы проводите в кровати 56 часов. А это означает, что у вас есть 72 абсолютно свободных часа в неделю, и даже если у вас есть дети, 20-30 часов вы точно имеете в запасе. На что вы тратите это время? Лежите на диване или смотрите сериалы? Тратьте вашу жизнь с умом и относитесь серьезно к тому, как вы проводите свое драгоценное время. Проходите марафоны, научитесь рисовать маслом, читайте книги - чем продуктивнее будут ваши дни, тем больше удовольствия вы будете получать от них.

7. НЕ УМЕЕТЕ ПРИНИМАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ?

Когда коллега говорит: "Отличная работа на презентации!", а вы говорите: "О, я бы не справилась без Анны!", хотя вы работали над своей работой не меньше нее, это означает, что вы не уверены в себе. То же самое относится к комплиментам о внешности и стиле - неприятие похвалы в свой адрес минимизирует ваши достоинства в собственных глазах, а значит, уменьшает самооценку. Начните благодарить за добрые слова в свой адрес, не умаляйте свою ценность, и однажды ваша вера в себя поможет свернуть горы.

8. СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНО ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ?

Да, в жизни есть вещи, к которым действительно стоит относиться серьезно - встреча с боссом или поход в налоговую. Но согласитесь, в детстве вы были намного счастливее именно благодаря внутренней свободе и беззаботности, восторженности и игривости. Позвольте себе принимать жизнь проще: носите любимые толстовки, смотрите глупые комедии, ешьте, в конце концов, картошку фри с кетчупом, если вам ее действительно хочется, и... Не переставайте верить в волшебство, оно действительно есть, если позволить ему прийти в свою жизнь.

Elle.ru

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