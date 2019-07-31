9 секретов красоты, которые сделают вас моложе

Раскрываем главные хитрости визажистов, которые устраняют признаки старения:

1.ВЫБИРАЙТЕ СВЕТЛУЮ ПОМАДУ

Темные оттенки могут плохо смотреться на зрелой коже, потому что губы с возрастом истончаются. Выбирайте розовые, красные или нюдовые оттенки, и держите подальше коричневые и апельсиновые - они могут визуально сделать зубы желтыми. Помните, что нанесение помады без основного макияжа делает вас старше.

2.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ ОФТАЛЬМОЛОГА

Когда мы плохо видим, мы постоянно щуримся, что вызывает появление глубоких морщин и "гусиных лапок".

3.ИНВЕСТИРУЙТЕ В ПРАВИЛЬНЫЙ КОРРЕКТОР

Плохой корректор может скатываться и забиваться в морщинки, подчеркивая возраст. Кроме того, важно подобрать его по цвету. Попробуйте более сухой, компактный консилер, который скинет вам годы. В нем не так много масла, как в обычном консилере, поэтому он более стойкий и продержится целый день. К тому же, он лучше скрывает пигментные пятна.

4.КУПИТЕ КРУПНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Сегодня мы знаем, насколько вредным может быть солнце, поэтому помимо нанесения солнцезащитного крема, защитите себя аксессуарами. Смените "авиаторы" с тонкой оправой на большие очки, и вы не только предотвратите морщинки на тонкой коже вокруг глаз, но и всегда будете отлично выглядеть на фотографиях даже без макияжа. И не забывайте шляпу. Легкий шарф также предотвратит появление преждевременных пигментных пятен в области декольте.

5.ПОДВОДИТЕ ГЛАЗА ТОЛЬКО МЯГКИМ КАРАНДАШОМ ИЛИ ТЕНЯМИ

Если вы использовали жидкую подводку для глаз в течение многих лет или вообще никогда не подчеркивали глаза, самое время попробовать карандаш для век. Только не забудьте его растушевать. Это поможет увеличить глаза больше, чем жидкий лайнер. Чтобы зрительно приподнять уголки века, кончик стрелки, проведенной карандашом, должен смотреть вверх.

6.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО НОГИ

Неважно, насколько сексуальны или дороги ваши туфли - сухие и потрескавшиеся пятки могут все испортить. Перед сном нанесите тонкий слой салициловой кислоты и капельку вазелина на участки с огрубевшей или слишком сухой кожей, а затем наденьте носки. Это комбо предотвратит появление мозолей и поможет сохранить кожу ступней нежной и молодой.

7.ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ С АНТИОКСИДАНТАМИ

Вы уже знаете, что SPF 30 необходимо носить каждый день, несмотря на прогноз погоды. Но формула, которая содержит антиоксиданты еще и уменьшает окислительный процесс, который приводит к старению кожи, к тому же такой крем не требует частого повторного применения. Используйте средство отдельно или в качестве основы под макияж. Например, спрей - он легко наносится, не создавая летом на коже ощущения лишней пленки.

8.ПОМОГИТЕ СВОЕМУ КОСМЕТОЛОГУ

Перед тем как лечь спать, нанесите патчи для лица на проблемные участки. Патчи препятствуют сокращению лицевых мышц и образованию глубоких морщин, и действительно работают.

9.ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА РЕТИНОЛ + ВИТАМИН A

Большинство дерматологов скажут вам, что ключевой ингредиент для гладкой и упругой кожи - ретинол. Это средство номер один для создания коллагена и борьбы с морщинками. Он также помогает избавиться от акне и быстро восстанавливает кожу даже после шрамов. Ищите косметику, в составе которой есть ретинол и витамин А. Попробуйте легкий крем для ежедневного увлажнения.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook