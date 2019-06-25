5 способов быстро охладить тело в жару

В Баку стало очень жарко. Столбик термометра движется к отметке 40 градусов, а значит пора делиться советами, которые помогут охладить тело.

Подержите запястья под ледяной водой 30 секунд

Такой способ активно и моментально понизит температуру крови в ваших руках, которая затем будет циркулировать в большом кровотоке и охлаждать все тело еще в течение часа.

Положите холодный компресс на шею

Любопытный факт: область мозга, которая воспринимает и регулирует температуру тела, расположена практически у основания шеи. Охладите это место влажным полотенцем, кусочком льда или любым другим способом. И сможете обмануть весь организм, почувствовав, что тело стало прохладнее, чем есть на самом деле.

Пейте больше воды и меньше кофе

Капитан Очевидность! Но! Будет не лишним напомнить, что, когда температура за окном становится действительно экстремально высокой, вы потеете больше, причем не всегда это замечаете. Очень важно избегать обезвоживания и кофеиновых напитков - они быстро выводят жидкость и препятствуют увлажнению.

Используйте охлаждающий спрей

Сделать простой охлаждающий спрей можно самому. Достаточно смешать одну часть геля алоэ-вера и три части холодной воды в небольшой бутылке с распылителем (желательно металлической). Алоэ охлаждает кожу на 5 градусов!

Положите фрукты в холодильник

Отличный вариант снека - холодные (или даже ледяные!) фрукты и ягоды. Жаркая погода может заставить нас лишний раз потянуться за мороженым. Вместо этого замороженные фрукты помогут вам остыть куда менее калорийным и более здоровым способом.

Н. Гасымова

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