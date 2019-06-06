Подготовка к путешествию - 10 важных нюансов - ФОТО

За неделю или две ты познакомишься с новой культурой, заведешь приятные знакомства и зарядишься положительной энергией. Но, прежде, чем ты преступишь к путешествию, у нас есть 10 советов, которые сделают твою поездку менее стрессовой.

1. Хорошо изучи место назначения

Очень важно, чтобы ты ориентировалась заранее в местной культуре, обычаях, составила список достопримечательностей и текущих событий в стране пребывания. Может произойти так, что твой приезд совпадет с национальными праздниками, в которые ничего не работает. Или, как иногда бывает с туристами, ты нарушишь местный закон, о существовании которого не знала (например, в Мадриде нельзя фотографировать полицейских, наказание - штраф).

2. Продумай план коммуникаций

Не всегда в поездке удается поддерживать постоянную связь с родными и близкими. Договорись заранее, когда и как ты будешь им сообщать о своих делах, учитывая, что доступ к Интернету может быть не везде. Почитай, где и как купить местную карточку для мобильного телефона.

3. Сделай копии важных документов

Чтобы быть спокойной во время поездки, сделай копию паспорта. Даже, если паспорт будет лежать в камере хранения отеля, с собой сможешь носить ксерокопию, а вдруг пригодится при обмене валюты или проката велосипеда.

4. Забудь о драгоценностях

Все, конечно, зависит от поездки, но в путешествие лучше все же не брать самые дорогие украшения. Бриллианты могут привлечь лишнее внимание посторонних, а еще хуже - багаж с ними улетит по ошибке в другую страну.

5. Сходи к врачу

Никогда не отправляйся в путешествие, если тебя волнует состояние здоровья. После похода к врачу ты точно будешь знать, можно ли обойтись таблетками или стоит повременить с поездкой. Еще важный нюанс - медицинская страховка покрывает не все лечение за границей. Например, если у тебя разболится зуб, то поход к стоматологу придется оплачивать самому. А это недешевое удовольствие!

6. Позвони в банк

Если ты планируешь расплачиваться за границей карточкой, то узнай заранее, какая комиссия и есть ли она вообще в той стране, куда ты собираешься.

7. Познакомься с местным языком

Если страна, в которую ты собираешься, не является англоязычной, то лучше заранее подготовиться. Выучи пару элементарных фраз "привет", "спасибо", "как пройти?". Это поможет в общении и сделает приятно местным жителям, к которым ты обратишься.

8. Пакуй чемодан с умом

Да, для девушек это сложное задание. Но не стоит, например, набирать вечерние платья, если едешь в горы... Продумай все заранее. И, как советуют опытные путешественники, самое ценное храни в ручной клади, мало ли что произойдет во время перелета или пересадки с рейса на рейс.

9. Спланируй все наперед

Этот вариант подходит не для всех, но если ты захочешь сэкономить, например, на музеях, то стоит обратить внимание на этот пункт. К тому же, если продумать все заранее, то можно успеть посетить больше мест.

10. Будь готова к чрезвычайным ситуациям

"Кто предупрежден, тот вооружен", - так гласит поговорка. До отъезда посмотри и запиши важные номера: телефоны посольства; организаций, которые помогают гражданам других стран. Лучше, пусть эти номера тебе не пригодятся, но ты всегда будешь спокойна, ведь ты владеешь ситуацией.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook