5 советов, которые помогут создать порядок в доме - ФОТО

Май - месяц уборки, когда дом готовится к лету, а зимние вещи надолго прячутся в шкафу. Рассказываем о решениях, которые помогут разложить все по полочкам и сделают уборку приятной.

Соберите украшения в одном месте

Признайтесь, в скольких шкатулках лежат ваши украшения? А очки и заколки для волос? Теперь вспомните себя в спешке: удавалось ли вам с первого раза находить нужные аксессуары? Хранить украшения в одном месте практичнее, особенно когда для них есть еще и свои секции. Помочь в этом смогут специальные вставки в шкаф.

Сочетайте открытое и закрытое хранение

Когда вокруг много вещей, возникает ощущение хаоса и беспокойства. Чтобы комната выглядела аккуратно и в ней ничего не отвлекало, попробуйте убрать в невысокие вещи, которые вам не понадобятся в ближайшее время. Сверху положите книги и поставьте комнатные растения. Кстати, такие шкафы станут не только надежным хранителем ваших вещей, но и помогут разделить пространство в комнате. Если вы в душе настоящий коллекционер, не стоит этого стесняться. Демонстрируйте вещи, которыми гордитесь, в застекленных шкафах-витринах, которые защитят любимую коллекцию от пыли. То же самое работает и на кухне: приправы, домашние джемы и крупы можно переложить в прозрачные банки и расставить по полкам или столешнице. Меняйте их по размеру, переставляйте по цветам содержимого и забудьте навсегда про захламленность на кухне.

Не беспокойтесь о беспорядке в детской

Игрушки регулярно нужно куда-то складывать, особенно когда их становится много. Контейнеры с одним или более сетчатыми бортами в этом случае - настоящее спасение. Попробуйте добавить в них вставки, чтобы даже детали от конструктора можно было найти. Возможно, если уборка станет простой и вы превратите ее в игру, малыши тоже захотят принять в ней участие.

Храните вещи в вакуумных пакетах

С приближением лета вопрос о том, куда деть гардероб прошлого сезона, дает о себе знать, и лучше быть к этому готовыми. Вакуумные пакеты помогут сэкономить пространство, но использовать их нужно аккуратно: одежду с молниями или пуговицами лучше хранить в развернутом виде, чтобы металлические элементы не оставили следы на ткани при сжатии. Если захотите взять с собой в путешествие как можно больше вещей, вакуумные пакеты и тут придут на помощь.

Позаботьтесь о пространстве в коридоре

По утрам многие из нас собираются намного дольше часа. Система открытого хранения верхней одежды и обуви поможет сэкономить время и место. Дополнительные аксессуары в прихожей - например, подвесные корзины, контейнеры или коробки - вместят головные уборы, шарфики, платки и обувь, а полка с рейлингом поможет быстро найти любимое пальто. Добавить места в прихожей можно, установив скамью для обуви с раздвигающимися дверцами в отделении для хранения. Так ваше пространство станет визуально больше, а поддерживать порядок будет проще.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook